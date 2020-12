Les réactions en Loire-Atlantique et en Vendée après la mort de Valéry Giscard d'Estaing

Les hommages se succèdent depuis ce mercredi soir, pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, mort à 94 ans des "suites du Covid". Valéry Giscard d'Estaing, plus jeune président de la République lors de son élection en 1974, à qui l'on doit notamment l'abaissement de la majorité à 18 ans, la loi pour la dépénalisation de l'avortement et le divorce par consentement mutuel. Et, ces hommages, ils viennent notamment de Loire-Atlantique et de Vendée.

à lire aussi Mort de Valery Giscard d'Estaing : la classe politique lui rend hommage

La députée La République en Marche de Loire-Atlantique, Valérie Oppelt salue l'Européen convaincu. Elle accompagne son tweet d'une photo de VGE aux côté d'Emmanuel Macron.

La Nantaise Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, nous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing était aussi un homme de lettre.

Engagé à 18 ans, en 1944

C'est l'engagement pour la France dès son plus jeune âge que nous rappelle le sénateur de Vendée Bruno Retailleau, chef des Républicains au Sénat. À 18 ans, en 1944, Valéry Giscard d'Estaing avait en effet rejoint la première armée du Maréchal de Lattre de Tassigny.

La chef de file de l'opposition à Nantes, Laurence Garnier, également sénatrice, salue elle la modernité de l'ancien chef de l'État.

Le président qui voulait s’inviter à dîner chez les français

Et le plus long hommage vient du maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, marqué par l'audace de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà ce qu'il écrit sur sa page Facebook : "Adieu président Giscard d’Estaing. Plus jeune président élu en 1974 Valery Giscard d’Estaing nous a quitté ce 2 décembre. Il fut le président de la modernité et d’une certaine audace. Les sexagénaires d’aujourd’hui se souviennent qu’ils lui doivent la majorité à 18 ans. Le président qui voulait s’inviter à dîner chez les français et recevait la télévision au coin du feu était un européen convaincu. Il a, aux côtés d’Helmut Schmidt, imposé le couple franco-allemand. Sous l’impulsion du gouvernement Chirac, les femmes gagnaient avec Simone Veil la liberté de leur corps. Symbole des années 70 marquées par la fin des 30 glorieuses, la première crise pétrolière et le souffle de liberté de 68, Giscard était résolu à faire de la France un pays moderne. Condoléances et soutien à sa famille."