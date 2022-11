Les réactions politiques à la démission de Georges Méric de la présidence du département de Haute-Garonne

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, salue l'engagement de Georges Méric "pour le territoire et le travail accompli en matière d’action sociale, d’éducation et de laïcité" notamment.

Dans un contexte financier particulièrement contraint, elle estime que Georges Méric "a su renforcer les missions sociales du département de la Haute-Garonne, en portant haut les valeurs de solidarité, d’égalité et de fraternité".

Carole Delga souligne "son implication dans le parcours laïque et citoyen auprès de la jeunesse. Georges Méric a été précurseur en œuvrant pour la mixité sociale dans les collèges du département. Les premiers résultats montrent aujourd’hui qu’il a eu raison."

Anne Hidalgo, candidate socialiste à la dernière élection présidentielle et maire socialiste de Paris félicite "l'infatigable militant", pour tout ce qu'il a fait pour son département et ses habitants, "pour tous les combats qu'il a portés avec force".

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, remercie Georges Méric pour tout ce qu'il a apporté au parti "ils sont rares ceux qui allient force et sagesse et qui dans l’action anticipent leur succession. Je reconnais là l’homme que tu es et le président que tu as été".

"Il a démocratisé le Conseil départemental"

Sébastien Vincini, secrétaire national du PS, premier vice-président du conseil départemental et successeur par intérim de Georges Méric à la tête du conseil départemental de Haute-Garonne salue l'engagement sans faille de l'élu pour "la solidarité, la protection de l'environnement qu'il a souhaité intégrer à chacune des décisions depuis 2015, son combat pour la défense des départements au profit d'une poignée de métropoles."

Pour celui qui briguera le 13 décembre prochain la présidence du Conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric a "démocratisé l'instance, en permettant à la diversité de l'Assemblée de s'exprimer, en acceptant tous les groupes de parole et en créant une assemblée citoyenne départementale il y a quelques semaines." Sébastien Vincini a précisé dans un communiqué ce mardi : "compte tenu du principe d’incompatibilité qui frappe les mandats exécutifs de maire et de Président de Conseil départemental, je suis dans l’obligation de présenter au Préfet de Haute-Garonne ma démission de ma fonction de Maire de Cintegabelle."