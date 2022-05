Les réactions politiques en Moselle à la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon

Elisabeth Borne est donc la nouvelle Première ministre. L'ancienne ministre du Travail est une fidèle d'Emmanuel Macron puisqu'elle a figuré dans tous ses gouvernement depuis 2017. Diplômée de Polytechnique, ancienne préfète, patronne de la RATP, elle a également collaboré au cabinet de plusieurs ministres de gauche parmi lesquels Lionel Jospin ou Ségolène Royal. Sa feuille de route à Matignon est déjà tracée, entre la planification écologique, le pouvoir d'achat et la délicate question de la réformes des retraites.

Sans surprise, cette nomination est saluée parmi les élus de la majorité en Moselle. "C’est une femme solide et expérimentée qui saura répondre aux défis auxquels notre pays est confronté" écrit le député messin (Renaissance) Richard Lioger. "Je lui souhaite le plus grand succès dans les lourdes tâches qu’elle aura à mener, avec l’appui des députés de la majorité" indique pour sa part sa collègue Isabelle Rauch.

Rottner bienveillant, Di Filippo saignant

Le président (LR) de la région Grand-Est, Jean Rottner, accueille également cette promotion avec bienveillance. "C'est une femme dont j'apprécie le côté direct, qui domine parfaitement ses dossiers, qui a une capacité d'écoute. Quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler jusqu'à présent." Jean Rottner attend d'Elisabeth Borne qu'elle engage "cette transition et cette préservation de la planète le plus rapidement possible."

La tonalité est en revanche tout autre chez Fabien Di Filippo, le député LR de la circonscription de Sarrebourg-Château Salin, invité ce mardi de France Bleu Lorraine. "C'est une personne qui a été ministre pendant tout le quinquennat précédent et elle est aussi comptable de certains de ses échecs" assène l'élu mosellan, pour qui la Première ministre "a l'avantage pour Emmanuel Macron de lui être complètement dévoué et d'être une exécutante chevronnée", et critiquant au passage son manque d'expérience électorale (Elisabeth Borne se présente pour la première fois aux élections législatives dans le Calvados).

Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'ouverture aux propositions de l'opposition et de nos idées - Fabien Di Filippo, député (LR) de Moselle

Sans surprise, l'accueil est tout aussi glacial du côté du Rassemblement National et de son candidat aux législatives dans les vallées de la Fensch et de l'Orne, Laurent Jacobelli. "Cinq années terribles nous attendent. Mais vous savez, qu'importe le chef d'orchestre, quand la partition est mauvaise, quand la musique n'est pas audible et au final, c'est la même chose, madame Borne appliquera ce qu'on lui demande" commente le conseiller régional du Grand-Est.