Les réactions politiques sont nombreuses après la démission de Jean-Marc Roubaud du Grand Avignon

À gauche comme à droite, les réactions n'ont pas tardé après l'annonce de Jean-Marc Roubaud. Il quitte son siège de président du Grand Avignon et n'est pas candidat à l'élection municipale à Avignon l'année prochaine.

Avignon, France

Jean-Marc Roubaud jette l'éponge. À un an des élections municipales, il quitte la présidence du Grand Avignon et annonce par la même occasion qu'il ne sera pas candidat à Avignon. Sur l'ensemble de l'échiquier politique, les réactions se multiplient, pour saluer l'homme politique... ou se positionner pour la suite.

La maire d'Avignon, Cécile Helle écrit ainsi "même si nous n'avons pas toujours été d'accord sur les orientations et les choix politiques impulsés depuis 2014 au sein du Grand Avignon, je mesure parfaitement ce que représente une telle décision pour tout homme engagé au service de son territoire et de ses habitants".

Michel Bissière, conseiller régional les Républicains et candidat déclaré aux élections municipales à Avignon "salue son engagement et le travail qu'il a accompli malgré l'opposition systématique de la mairie d'Avignon sur de nombreux projets comme le tramway. Jean-Marc Roubaud laisse une empreinte forte sur notre territoire, il restera un partenaire privilégié pour nous et notre ville".

Réaction aussi de Jean-François Cesarini, le député La République en Marche de Vaucluse. Sur Twitter, l'élu se positionne pour la suite, "face à un risque de la victoire de l'extrême-droite sur Avignon".