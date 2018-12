Les réactions virulentes de nombreux élus d'opposition au discours du Président

Alpes-Maritimes, France

Les mesures annoncées par Emmanuel Macron "vont dans le bon sens et correspondent à ce que nous entendons sur le terrain" selon Christian Estrosi sur Twitter

Dans le bons sens pour Christian Estrosi

Le maire LR de Nice salue notamment "l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2000 euros." Il ajoute que son" mouvement la France Audacieuse demande l'ouverture d'un débat des élus locaux avec l'Etat sur des mesures décentralisées permettant d'apporter des réponses locales en matière de pouvoir d'achat... et l'Etat doit donner aux communes davantage de libertés d'actions..."

Des miettes selon Eric Ciotti

Le ton est plus rude pour le député LR de Nice Eric Ciotti sur Twitter selon qui " Emmanuel Macron se contente de donner quelques miettes aux Français en colère. Le numéro d'acteur ne suffira pas. Les Français veulent moins d'impôts, moins de dépense publique, moins d'immigration et plus de démocratie. Rien dans son discours ne démontre qu' il s'engagera dans cette voie. "

... presque rien pour le Rassemblement National

Le Chef de l'Etat n'a rien donné, ou presque rien selon l'élu du Rassemblement National le niçois Philippe Vardon sur France Bleu azur et sur Twitter "En bon dirigeant de la start-up nation Macron ne s’est intéressé qu’à la comptabilité, mais il a oublié qu’une nation a aussi un cœur et même une âme ! Et pas plus aujourd’hui qu’hier il n’a parlé à ce coeur et cette âme."

On est inquiet pour les nouvelles réformes

Enfin pour Cécile Dumas du Parti Communiste à Antibes et membre du bureau national du PCF "ce qui est inquiétant est que le Président continue de parler de réformes sur les retraites et l'assurance chômage alors qu'il ne répond pas vraiment aux attentes."