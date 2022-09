Les "Rencontres de la gauche", ou comment Carole Delga veut imprimer sa marque face à la Nupes

Les forces de gauche peuvent-elles vraiment s'unir, pour la présidentielle de 2027 ? Après la scission aux législatives, avec d'un côté les partisans de l'accord de la Nupes et de l'autre ceux qui l'ont rejeté, comme Carole Delga, la présidente de région organise dimanche 25 septembre à Bram (Aude) "Les rencontres de la gauche". Un rendez-vous organisé par ses alliés au conseil régional d'Occitanie.

Une journée complète d'ateliers, avec quelques personnalités : l'ancien socialiste Arnaud Montebourg notamment est annoncé, alors que le communiste Fabien Roussel, un temps pressenti, sera finalement absent. Seront présents aussi l'explorateur Jean-Louis Etienne, l'ancien eurodéputé écologiste aveyronnais José Bové, ou l'homme qui murmure à l'oreille des présidents : Jacques Attali.

Gauche cassoulet et débat d'idées

Selon les organisateurs, 1.500 personnes se sont déjà inscrites. Des fans de la gauche cassoulet façon Delga, et d'ailleurs le plat typique occitan sera servi au repas de la mi-journée. Mais au menu des discussions, il y aura surtout ce qui divise ou réunit es formations politiques de gauche. "Déjà, il faut savoir ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, pour arriver ensuite à construire. Donc, il faut se parler" juge Vincent Garel, le président du groupe radical de gauche au conseil régional.

"Il faut que la gauche travaille" ajoute Pierre Lacaze, le secrétaire du Parti Communiste de Haute-Garonne, même s'il reconnait que l'électeur de gauche peut être un peu perdu dans les différents courants politiques. Mais pour le communiste, c'est aussi une chance de clarifier les idées après les dernières législatives : "Par exemple, sur l'énergie. Chaque parti (avec la Nupes) avait pris des positions sur le nucléaire. Est-ce que ça reste valable ? Nous au PCF, nous disons qu'il faut amplifier la production nucléaire pour faire face aux enjeux énergétiques. Mais est-ce majoritaire à gauche ? Il va y avoir des débats. Le monde bouge vite, et la gauche doit réagir rapidement dans les propositions".

Le rendez-vous de Bram est amené à s'installer chaque année, annoncent les partisans de Carole Delga. Peut-être pour peaufiner un projet pour 2027 ? Dans un entretien au magazine L'Express, ce mardi 20 septembre, la présidente de la région Occitanie juge qu'un "projet crédible entre le libéralisme d'Emmanuel Macron et le bolivarisme de Jean-Luc Mélenchon" est "possible et indispensable".