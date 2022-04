Pour le président des LR dans la Somme, "il faut rebâtir du sol au plafond" après la déroute présidentielle

Trois jours après la déroute au premier tour de la Présidentielle, quel avenir pour Les Républicains ? La question est à la fois politique et financière, à cause du non remboursement des frais de campagne. Pierre Savreux, président de LR dans la Somme y répond.

Dimanche, Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains a totalisé 4,7% des voix. Un score historiquement bas pour la droite, éliminée pour la seconde fois consécutive dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et depuis, les questions sur l'avenir de LR se multiplie. Pierre Savreux, président du parti Les Républicains dans la Somme y répond sur France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : est-ce que LR pourrait tout simplement disparaître ?

Pierre Savreux : cela fait des années qu'on dit qu'on va disparaître et à chaque fois, on s'est relevé. La dernière élection nationale, c'était les élections européennes en 2019. On avait fait 8%, ce qui n'était franchement pas terrible par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais après nous avons gagné les élections municipales, les élections départementales, les élections régionales et les élections sénatoriales et locales. Ça veut dire effectivement qu'il faut se remettre complètement en question. Ce résultat de la présidentielle est évidemment profondément décevant, mais il est aussi très frustrant parce que jamais les idées de droite n'ont été autant majoritaires dans notre pays. Et pourtant, on n'avait pas été fichu de se faire entendre des Français. Et donc, il faut qu'on se réinvente complètement, qu'on rebâtisse la maison du sol au plafond. C'est ce à quoi on va s'atteler dans les jours, les années qui viennent.

"Se réinventer, trouver un leader", est-ce que ce n'est pas un refrain déjà entendu ?

Un refrain qu'on a beaucoup entendu, mais sauf qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait, c'est à dire que déjà, il faut qu'on sorte à tout prix des ambiguïtés. On ne peut pas être le lundi une droite conservatrice, le mardi une droite libérale, le mercredi une droite européenne. Il faut qu'on sorte de ces ambiguïtés et qu'on retrouve effectivement une ligne claire. Il faut qu'on choisisse. Et puis surtout, il faut comprendre pourquoi nos électeurs sont partis chez Emmanuel Macron et chez Marine Le Pen. Ils sont partis chez Emmanuel Macron parce qu'ils ont eu le sentiment que la droite se recroqueville parfois sur elle même. Et ils sont partis chez Marine Le Pen parce que la droite a mis certains sujets sous le tapis. Donc, il faut vraiment qu'on fasse ce droit d'inventaire, qu'on fasse ce travail profond de reconstruction pour retrouver un projet crédible qui retrouvera l'adhésion des Français.

Certes, avec Macron, les Français sont mécontents, mais s'ils ont Marine Le Pen, ils seront fichus.

A propos de choix, c'est difficile de s'y retrouver à propos du second tour. La ligne officielle du parti indique "pas de vote RN", mais des personnalités comme Nicolas Sarkozy ou Valérie Pécresse disent clairement qu'ils voteront Emmanuel Macron.

La règle qui est claire, c'est que personne n'appelle à voter pour Marine Le Pen. Pour ma part, j'ai fait le choix de voter pour Emmanuel Macron au second tour parce que je considère que s'abstenir et voter blanc, c'est renforcer Marine Le Pen. Je pense qu'il faut être responsable dans cette campagne. On doit tout faire pour empêcher l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Certes, avec Macron, les Français sont mécontents, mais s'ils ont Marine Le Pen, ils seront fichus.

Votre parti est en danger financièrement, faute de remboursement des frais de campagne. Un appel aux dons est lancé, allez-vous y participer personnellement ? Pour donner l'exemple ?

Oui parce que je pars d'un principe clair, c'est que en politique, on gagne ensemble, mais on perd ensemble. Et il n'est pas question que Valérie Pécresse porte seule ce fardeau de la défaite. Ce n'est pas seulement une défaite personnelle, c'est aussi une défaite collective de notre famille politique qui n'a pas su écrire un récit, raconter une histoire aux Français. Et il faut qu'on soit collectivement responsables de cette défaite. Et je pense que tous ceux qui sont attachés au pluralisme politique dans notre pays, tous ceux qui n'ont pas forcément voté Valérie Pécresse, mais qui se retrouvent dans les idées de droite, doivent être à nos côtés pour faire en sorte qu'on puisse demain mener une opposition constructive.

11 millions d'euros avaient été récoltés en 2012, ce qu'on avait appelé le "Sarkothon", là l'engouement ne semble pas être le même.

On verra, on a jusqu'au mois de mai. On va, on va mobiliser nos adhérents, on va mobiliser les Français. Je pense que c'est important qu'on puisse demain avoir une opposition constructive. Moi, je ne me résous pas à ce que la seule force d'alternance à Emmanuel Macron, ce soient les extrêmes, de gauche comme de droite. Je veux qu'il y ait une force d'opposition qui soit républicaine et cette seule voix, c'est nous qui l'incarnons.

Est-ce que LR pourra présenter des candidats dans les cinq circonscriptions de la Somme pour les législatives en juin ?

Nous aurons nos cinq candidats et nous sommes en train de passer un accord avec l'UDI pour que nous ayons évidemment des candidats de rassemblement sur les cinq circonscriptions. La décision est imminente.

Mais des LR de la Somme pourraient filer chez les marcheurs ?

Nous sommes habitués aux trahisons depuis cinq ans. Il y aura évidemment des gens qui vont faire passer leur intérêt personnel avant l'intérêt collectif. Je pense que ce rassemblement autour d'Emmanuel Macron est dangereux parce que ça veut dire que si on accepte ça, il n'y aura comme opposition que les extrêmes. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la vitalité de notre démocratie. Moi, je crois à une troisième voie et c'est nous qui l'incarnons.