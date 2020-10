Les Républicains de l'Hérault cherchent de nouveaux adhérents

A la grande époque, sous l'ère Sakozy, le parti comptait environ 4000 adhérents dans l'Hérault. Aujourd'hui, ils sont 2200 à jour de cotisation. "Ce n'est pas ridicule, la fédération de l'Hérault est la 13 ou 14ème de France" souligne Arnaud Julien le secrétaire départemental mais a l'approche de la présidentielle la fédération veut remobiliser les troupes et attirer de nouvelles têtes. Pour cette campagne d'adhésion, elle a donc choisi trois figures historiques de la droite. Dans quelques jours, 100 000 tracts avec les visages de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et le général Charles De Gaulle seront distribués et 6000 affiches placardées principalement à Montpellier, Lunel, Béziers et Sète.

Après les municipales, beaucoup de gens de droite nous ont dit il faut vous affirmer, être présent sur le terrain, on veut vous aider et donc je me suis dit il faut qu'on lance une campagne d'adhésion avec nos références. Souvent les gens se disent Gaullistes ou Sarkozystes ou Chiraquiens et bien on invite tous ceux qui s'identifient à ces grandes personnalités à nous rejoindre. On est jamais assez nombreux dans un parti politique. Il faut venir débattre pour savoir qui nous allons propulser pour défendre nos valeurs lors de la prochaine présidentielle, Arnaud Julien secrétaire départemental de la fédération Les Républicains de l'Hérault.

Déjà de nouvelles adhésions enregistrées

Cette campagne inédite est observée de près par le national pour éventuellement la décliner dans d'autres départements. Avant même le lancement de la campagne ça bouge se réjouit Arnaud Julien : une vingtaine de jeunes militants se sont inscrits le mois dernier et le nouveau maire de Saint-Séries dans le lunellois, Pierre Griselin, vient de prendre sa carte LR.

Pour adhérer: contactlr34@gmail.com

L'affiche présentant Jacques Chirac - Les Républicains 34