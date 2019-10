Les Républicains de Saint-Étienne appellent Gaël Perdriau à se lancer pour 2020

Claude Lioger, Robert Karulak et Fabienne Perrin au local des Républicains à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Claude Lioger, Robert Karulak et Fabienne Perrin ont lancé un appel à Gaël Perdriau pour qu'il se présente à sa propre succession en 2020. Tout les trois vantent la bonne gestion de la ville de Saint-Étienne, et saluent les investissements importants, notamment pour la rénovation urbaine.

"Depuis six ans on a vu le retour des grues à Saint-Étienne, alors qu'on ne les voyait plus depuis longtemps" s'est félicité Claude Liogier, adjoint à la mairie en charge de la sécurité.

Même si la candidature de Gaël Perdriau pour les prochaines municipales ne fait pas de doute, le maire LR ne s'est pas encore déclaré officiellement.

"Il reste maire jusqu'au bout de son mandat, jusqu'à la dernière minute du dernier jour" explique Fabienne Perrin déléguée de la 2ème circonscription, "c'est à lui de décider de son calendrier, mais nous l’appelons à se déclarer."

Gaël Perdriau ne fait donc pas encore campagne lui-même mais il peut compter sur sa famille politique pour le soutenir.