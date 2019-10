Municipales 2020 : les Républicains de la Vienne perdent leur tête

Romain Bonnet quite la présidence des Républicains de la Vienne

Loudun, France

Les Républicains de la Vienne perdent leur tête ! Romain Bonnet démissionne de la présidence du parti de droite pour, dit-il, se consacrer pleinement à la campagne des municipales qu'il mène à Loudun, sa ville natale. Il affirme avoir mûrement réfléchi et justifie sa décision par l'incompatibilité qu'il y a selon lui à faire campagne dans une ville comme Loudun avec une étiquette politique.

Une campagne sans étiquette

"L'idée, c'est de rassembler les meilleurs individus, les plus compétents avec un programme qui répond aux habitants de la ville". Romain Bonnet affirme ne pas avoir de difficulté à assumer son étiquette "puisque je reste membre du parti, dit-il, mais je veux m'engager pleinement aujourd'hui dans la construction d'un vrai projet pour l'avenir de Loudun". Conséquence, sur les documents de sa campagne pour les municipales à Loudun, le sigle Les Républicains sera absent.

Romain Bonnet ne cache pas non plus les tensions qui existent entre lui et certains membres du bureau des Républicains de la Vienne.