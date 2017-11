Les Républicains en Mayenne : tous derrière Laurent Wauquiez ?

Dans le cadre de sa campagne pour la présidence du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez fera étape à Laval samedi. L'élection interne aura lieu les 10 et 17 décembre. Présenté comme le favori de ce scrutin, Laurent Wauquiez est-il soutenu par les élus LR de la Mayenne ? Éléments de réponses.

Ce samedi à Laval, Laurent Wauquiez tient une réunion publique dans le cadre de sa campagne pour la présidence parti Les Républicains. Une élection interne (10 et 17 décembre) pour laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait figure de favori, derrière ses deux adversaires : la filloniste Florence Portelli et Maël de Calan ancien porte-parole d'Alain Juppé.

Pour qui vont voter les élus LR de la Mayenne ? Certains expliquent qu'ils n'ont pas tranché, souhaitant au contraire écouter chacun des trois candidats. Cependant dans certaines de leurs réponses (de normands), Laurent Wauquiez n'est jamais très loin. "J'attends le débat pour me faire une idée précise, tout en sachant que Laurent Wauquiez a l'expérience pour lui" explique le trésorier du parti Les Républicains en Mayenne, Patrice Aubry. "Mais il faut voir aussi ce que les deux autres candidats ont à proposer" termine le trésorier.

"J'attends le débat pour me faire une idée précise, tout en sachant que Laurent Wauquiez a l'expérience pour lui" - Patrice Aubry, trésorier du parti Les Républicains en Mayenne

Comme en 2012 lors du duel Copé-Fillon, Samia Soultani-Vigneron, vice-présidente Les Républicains à la région Pays de la Loire ne soutient officiellement aucun candidat. Mais l'élue admet que Laurent Wauquiez part avec une longueur d'avance pour l'élection. Notamment parce que d'autres ténors du parti (Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand par exemple) n'ont pas voulu se présenter. "Ils [les autres ténors, ndlr] voient bien que Laurent Wauquiez a ses chances. Et lui sait très bien qu'il a une chance de gagner. Laurent Wauquiez a mené les dernières campagnes de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Il a donc su occuper sa place et se rendre indispensable" analyse Samia Soultani-Vigneron.

"Nous avons le besoin criant d'avoir un chef" Copier

De son côté Norbert Bouvet, vice-président LR du conseil départemental assume son choix. Il a parrainé Laurent Wauquiez. Le seul, d'après lui, à incarner la droite dure, décomplexée. "Moi je ne crois pas que l'on pourra continuer d'avoir un pays dans lequel tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. Aujourd'hui nous n'avons pas le droit de dire un certains nombres de choses dans le domaine social ou de l'immigration" déclare Norbert Bouvet.

Les deux autres candidats, Florence Porteli et Maël de Calan, ont été officiellement invités à se déplacer en Mayenne. "Nous avons le besoin criant d'avoir un chef. D'avoir quelqu'un qui remette de l'ordre dans la maison. Un des trois candidats sera en mesure de faire ce travail" estime Catherine Dirson, la secrétaire départemental Les Républicains.

Une centaine de militants aux côtés de Laurent Wauquiez

La réunion publique du candidat aura lieu à 18h à la salle Athènes au CREF, avenue Pierre de Coubertin. Entre 100 et 120 militants sont espérés. Rares sont les ténors du parti Les Républicains qui viennent à la rencontre des militants mayennais. Samia Soultani-Vigneron espère donc que tous les candidats à l'élection interne, viennent dans le département.

"Les militants se sentent oubliés d'une campagne à l'autre. Nous sommes un petit département qui ne pèse pas lourd dans les élections internes" - Samia Soultani-Vigneron vice-présidente Les Républicains à la région Pays de la Loire.