Les Républicains excluent deux députés pro-Macron et trois ministres, dont Édouard Philippe

Le parti Les Républicains a officiellement exclu, ce mardi soir, trois ministres du gouvernement et deux députés "Constructifs" favorables au président de la République. Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Franck Riester et Thierry Solère ne font plus partie des Républicains.

Après avoir voté pour l'exclusion de cinq de ses membres pro-Macron tout en la reportant il y a huit jours, le bureau politique des Républicains s'est à nouveau réuni ce mardi soir. Les membres du bureau ont officiellement "acté" le départ du Premier ministre Edouard Philippe et ont exclu Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, membres du gouvernement, ainsi que les députés Franck Riester et Thierry Solère. Le départ du Premier ministre, qui n'avait pas souhaité s'expliquer devant les instances de LR, a simplement été "acté".

Une décisions prise la semaine dernière

Les dirigeants du parti s'étaient déjà prononcés en ce sens il y a une semaine, avant de se rendre compte que le quorum n'était pas atteint pour que la radiation de Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Thierry Solère et Franck Riester soit statutairement valide. Cette fois-ci, une trentaine de cadres, dont Gérard Larcher, Christian Jacob, Laurent Wauquiez et Eric Ciotti, se sont rendus au bureau politique lors duquel une majorité simple était nécessaire, a appris Reuters auprès d'un participant.