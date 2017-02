Les Républicains Francs-Comtois se remettent en ordre de marche

Les Républicains organisaient ce samedi une conférence de presse à Besançon. La quasi totalité des élus LR de la région y étaient réunis, ainsi que des militants, pour clamer haut et fort leur soutien au candidat François Fillon et rappeler leur unité.

C'est officiellement une conférence de presse pour le lancement de la campagne de François Fillon dans la région Franche-Comté à laquelle nous étions conviés, à l'initiative d'Annie Genevard, députée-maire LR de Morteau, et proche de François Fillon. En réalité, cette conférence ressemblait bien plus à une réunion en signe de soutien à François Fillon, plongé dans la tourmente de l'affaire Penelope depuis plus de trois semaines.

"Les militants ne sont pas déçus de François Fillon, mais de l'exploitation de cette affaire"

— Jean-Louis Chamouton, responsable du comité de soutien de François Fillon à Besançon

La quasi totalité des élus LR de la région y étaient réunis, notamment Alain Chrétien, député de Haute-Saône, Jean-Marie Sermier, député du Jura, et Marcel Bonnot, député du Doubs. Les militants étaient aussi présents, bien décidés également à afficher un soutien total à leur candidat : "Il n'y a pas d’hémorragie des militants qui quitteraient le navire, c'est une utopie médiatique", assure l'un d'entre eux. Pour Jean-Louis Chamouton, responsable du comité de soutien de François Fillon à Besançon, "il y a deux types de colère chez les militants : celle de ceux qui le voyaient comme un saint, et qui sont tombés de haut, et celle de ceux qui ne veulent pas qu'on leur vole leur élection, mais globalement, ils ne sont pas déçus de François Fillon, mais de l'exploitation qui est faite de l'affaire Penelope, plaide-t-il. J'ai des amis qui m'ont appelé, déçus, mais qui m'ont assuré qu'ils reviendraient exprès de leurs vacances en Espagne pour voter Fillon à la présidentielle", ajoute-t-il confiant.

"Halte aux tirs d'artillerie médiatiques"

— Marcel Bonnot, député de la troisième circonscription du Doubs

La conférence a tourné rapidement au règlement de comptes avec les médias, qui "n'hésitent pas à faire tourner en boucle cette affaire, sans même prendre en compte la présomption d'innocence, et à même la tourner en présomption de culpabilité", d'après Marcel Bonnot, député de la troisième circonscription du Doubs. "Nous devons à tout prix revenir au fond, au programme, et repartir au combat" a ajouté Annie Genevard. Le champ lexical de la guerre a d'ailleurs bien été exploité : "Que les choses sérieuses commencent", s'est empressée de marteler la députée-maire de Morteau. "Les militants sont perdus, exaspérés, il faut leur redonner un cap, et ce cap, c'est François Fillon. Car qui mieux que lui représentera la France en tant que président ?" a lancé Alain Chrétien, le député-maire de Vesoul dans une longue tirade enflammée.

Christine Bouquin : la grande absente de cette conférence

Une absence à cette conférence n'est pas passée inaperçue : celle de Christine Bouquin, la présidente LR du Doubs qui a annoncé ce vendredi son renoncement à sa candidature aux législatives à la troisième circonscription du Doubs. Candidature pourtant soutenue et adoubée par son parti. "C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, c'est pourtant une circonscription que je connais bien, mais je ne me reconnais pas dans ce qui se passe sur le plan national, explique-t-elle. Pour moi, il aurait dû partir depuis le début. C'est son choix de continuer, pas le nôtre. J'ai pris le parti d'assumer pleinement ma décision. Je ne lâche cependant pas la politique, je continue de travailler pour ceux qui m'ont élue dans ce département".

"J'ai pris le parti d'assumer pleinement ma décision" — Christine Bouquin

Une décision sage et honnête pour celui auquel elle aurait pu succéder, Marcel Bonnot : "Elle fait preuve d'une honnêteté personnelle accomplie envers elle-même et envers les autres. Quand on n'est plus d'accord, on en tire les conséquences, a réagi le député du Doubs. En ce qui concerne l'avenir de ma circonscription, je ne me fais pas de soucis. Mon successeur sera désigné à la hauteur de la tâche". En ce qui concerne ce successeur en l'occurrence, le parti Les Républicains a fait comprendre à Marcel Bonnot qu'il devrait s'agir d'une femme, pour des questions de parité. C'est donc Virginie Chavet, vice-présidente au Conseil départemental, qui est pressentie pour prendre la place de Christine Bouquin. Frédéric Cartier, le maire de Sancey, est lui aussi en lice. C'est la commission nationale des investitures qui tranchera.