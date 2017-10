Les Républicains : l'exclusion des trois ministres et deux députés pro-Macron est votée, mais reportée

Le parti Les Républicains a trouvé un accord, ce mardi soir, pour exclure les trois ministres entrés au gouvernement Macron ainsi que deux députés Constructifs du parti. Mais faute de quorum, un nouveau bureau politique sera nécessaire pour entériner cette décision.

Le bureau politique du parti Les Républicains a approuvé, ce mardi, l'exclusion de ses cinq responsables pro-Macron mais, faute de quorum, la plus haute instance du parti devra de nouveau se réunir prochainement pour confirmer leur éviction, ont indiqué des sources du parti à l'AFP.

Trois ministres et deux députés exclus

Selon un communiqué de la direction du parti, "les membres présents du Bureau politique se sont prononcés en majorité en faveur de l'exclusion" de quatre d'entre eux -les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, les députés "Constructifs" Franck Riester et Thierry Solère- et "a pris acte du départ d'Edouard Philippe", le Premier ministre ayant été le seul des cinq à ne pas avoir été entendu par la commission chargée de les auditionner.