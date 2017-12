Pour Sébastien Pilard, soutien de Laurent Wauquiez, "notre droite n'est pas soluble dans le macronisme"

Laurent Wauquiez, candidat favori de l'élection pour la présidence du parti Les Républicains, est en meeting ce vendredi à Sautron, près de Nantes. Le référent de sa campagne en Pays-de-la-Loire, Sébastien Pilard estime que "Laurent Wauquiez est le plus à même de refonder et reconstruire" la droite.

Combien seront-ils ce soir pour écouter Laurent Wauquiez en meeting ce vendredi à 19h, salle Phelippes-Beaulieux, à Sautron, dans l'agglomération nantaise ? "Deux-cent personnes, ce serait déjà pas mal", admet Sébastien Pilard, référent de la campagne de celui qui devrait sans surprise être élu président du parti LR le 17 décembre prochain. Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes devrait largement s'imposer face à l'ex filloniste Florence Portelli et au juppéiste Maël de Calan. "En effet, Laurent Wauquiez est le favori. L'objectif aujourd’hui est de mobiliser parce que nous serons jugés sur un principal critère : la participation" estime le nantais Sébastien Pilard, qui ajoute:" il est fondamental qu'un maximum d'adhérents des Républicains se mobilisent pour que Laurent Wauquiez ait le maximum d’électeurs qui votent pour lui."

Sébastien Pilard en a assez des politiques "trop gestionnaires" : Laurent Wauquiez "porte des convictions"

Sébastien Pilard, conseiller régional (élu en 2015 sur la liste de Bruno Retailleau), refuse le terme "clivant" pour caractériser la ligne politique de Laurent Wauquiez, dont certains critiquent "la surenchère" : "il faut avoir des politiques qui portent des convictions, pas des politiques trop gestionnaires. Laurent Wauquiez veut remettre du débat dans notre famille politique, on a eu trop tendance à mettre les débats sous le tapis pour éviter les discordes et les débats trop houleux. Aujourd’hui il ne faut pas l'éviter car ce qui nous sépare est moins important que ce qui nous rassemble." Signe, peut-être, que ce rassemblement commence à s'opérer : le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, ex président de la Région, annonce sa venue au meeting de Laurent Wauquiez. Les deux hommes s'étaient éloignés au moment de la présidentielle, lorsque le vendéen était le coordinateur de la campagne du candidat François Fillon. Pour autant, Bruno Retailleau n'entend pas s'immiscer dans cette élection pour la présidence de LR et ne devrait soutenir aucun candidat.

Pourquoi soutient-il Laurent Wauquiez ? La réponse de Sébastien Pilard Copier

Concernant la politique d'Emmanuel Macron qui semble attirer un nombre important d'électeurs de la droite, Sébastien Pilard, qui lui-même n'avait pas caché une certaine admiration, voire une proximité sur certaines thématiques, pour le candidat En Marche au moment des élections législatives, estime que "notre droite n'est pas soluble dans le macronisme, sur beaucoup de sujets" (Europe, politique maritime). Laurent Wauquiez, en tout cas, le sait : il arrive n'arrive pas forcément en terrain conquis à Nantes, une ville qui a voté Macron à 86% au second tour de la présidentielle, et vient en Loire-Atlantique dans une fédération LR très filloniste pas au mieux de sa forme (2700 adhérents à jour de cotisation, soit 30% de moins qu'en janvier 2016).

Retrouvez l'interview de Sébastien Pilard, invité ce vendredi à 8h15 sur France Bleu Loire Océan ici.