Les Républicains périgourdins toujours derrière François Fillon

A l'heure où la droite s'effrite et les soutiens de François Fillon se retirent les uns après les autres, les élus Les Républicains de Dordogne continuent de soutenir le candidat de leur parti à l'élection présidentielle.

Ils parlent tous d'une seule et même voix. Les élus périgourdins Les Républicains l'ont assuré ce vendredi matin : ils sont toujours derrière François Fillon, malgré la situation délicate dans laquelle il se trouve actuellement et malgré les démissions de plusieurs de ses proches.

"On ne change pas"

"C'était la règle au cour de la primaire en novembre : qu'on soit tous derrière le candidat qui arriverait en tête", rappelle Dominique Bousquet, le patron du parti Les Républicains en Dordogne.

On est derrière François Fillon, je ne souhaite pas que l'on change de candidat

— Dominique Bousquet, président des Républicains en Dordogne

Le patron LR périgourdin partage ce point de vue avec les autres ténors du parti, à savoir Fabien Marty, le secrétaire départemental, et Antoine Audi, le maire de Périgueux, également co-président du comité de soutien à François Fillon.

"Je suis pour les choses simples", poursuit Dominique Bousquet. "On a un candidat, on a un programme, on n'a pas besoin de rajouter du désordre à notre pays, ça ne fera rien de bon. On est des militants pour le bon comme pour le mauvais", conclut-il.

Et ses paroles se traduisent par un acte. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a dévoilé une partie de la liste des élus qui parrainent l'un des candidats à la présidentielle. Sans surprise, Dominique Bousquet donne son soutien à François Fillon.