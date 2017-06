Les Républicains pourront-ils conserver la première circonscription du Cher ?

Gros plan sur la première circonscription du Cher : Bourges/ Aubigny-sur-Nère/ Sancerre. Un peu plus de 72.000 électeurs trancheront parmi neuf candidats en lice. Le député sortant, le Républicain Yves Fromion ne se représente pas.

Il y a cinq ans, Yves Fromion ne s'était imposé qu'avec 436 voix d'avance sur la socialiste Céline Bézoui. La conseillère d'opposition à Bourges repart au combat cette année mais la dynamique cette fois n'est plus pour elle. C'est l'ancien chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à Bercy qui devrait profiter du contexte : François Cormier-Bouligeon se plait à dire que c'est le chef de l'état en personne qui lui a demandé d'être candidat pour la République En Marche. Ce natif de Bourges qui a donc fait carrière à Paris profitera de la division de la droite. La circonscription était réservée à l'UDI Laurent Sorcelle, mais Yves Fromion a tout fait pour que Les Républicains investissent Wladimir d'Ormesson, élu à Bourges depuis une dizaine d'années. L'UPR, Romain Guillaume viendra grapiller quelques voix précieuses en vue du maintien. A gauche, les communistes se sont désistés au profit de la France Insoumise, représentée par Frédéric Renard . Il faudra selon toute vraisemblance, franchir la barre des 20 % pour pouvoir se maintenir. Un objectif d'autant plus difficile que Lutte Ouvrière se présente avec Sylvie Cerveau et Europe Ecologie Les Verts a investi Françoise Pouzet. Le Front National, Jean-René Coueille pourrait donc arriver en tête au premier tour mais devra sans doute affronter un front républicain qui pourrait lui être fatal au second.