Les Républicains réunis au Touquet ce week-end

C'est devenu l'un des rendez-vous politiques traditionnels de la rentrée: le Campus des Jeunes Républicains du Touquet. Il se déroule ce week-end en présence notamment de Christian Jacob et de Guillaume Larrivé, deux des trois candidats à la présidence du parti en pleine reconstruction.

Guillaume Larrivé et Christian Jacob, tous deux candidats à la présidence du parti, participent au Campus des Jeunes Républicains

Le Touquet-Paris-Plage, France

Après avoir fait sa première rentrée à La Baule le week-end précédent, les Républicains se retrouvent de nouveau ce week-end au Touquet, cette fois pour le Campus des Jeunes Républicains. Entre 400 et 700 personnes sont attendues alors que le parti va connaître une nouvelle étape cruciale: l'élection en interne le 12 octobre du nouveau président du parti. Christian Jacob, le favori, et Guillaume Larrivé, tous deux candidats, prendront la parole lors de la réunion publique qui aura lieu samedi à 18h30. Le troisième candidat, Julien Aubert, absent, s'exprimera par le biais d'une vidéo d'une dizaines de minutes.

« Je suis confiant dans le fait que la droite reviendra au pouvoir en France »

Ce campus intervient alors que les Républicains viennent de traverser la pire crise de leur histoire: les résultats catastrophiques aux élections européennes de mai suivi de la démission de Laurent Wauquiez. Mais Daniel Fasquelle, l'ancien maire du Touquet, député LR du Pas de Calais et trésorier national du parti lui veut croire en la capacité du parti à rebondir: " Il y a des pays où les partis traditionnels ont été totalement écartés, et puis en quelques années, ils ont repris le pouvoir. Je pense notamment à la Grèce et à l’Espagne. La vie politique évolue très rapidement, je suis tout à fait confiant dans le fait que la droite reviendra au pouvoir en France. Est-ce que ce sera lors de la prochaine élection présidentielle? à celle d'après? Ça dépend des Français, ça dépend du contexte mais ça dépend aussi de nous. A nous de nous préparer pour les prochaines grandes échéances."

Le moment fort de ce campus sera la réunion publique samedi à 18h30 où s'exprimeront Pierre-Henri Dumont, le député LR du Pas de Calais, Natacha Bouchart la maire de Calais, Sébastien Huygues , Daniel Fasquelle le député LR du Pas-de-Calais, Guillaume Larrivé et Christian Jacob, candidats à la présidence du parti, et enfin Jean Léonetti, le président par intérim des Républicains.