Les Républicains de Haute-Garonne soutiennent Laurence Arribagé et évoquent un complot

Ils apportent leur "soutien sans faille" à leur présidente : les membres du parti Les Républicains en Haute-Garonne affichent dans un communiqué leur confiance en leur présidente, Laurence Arribagé, mise en cause dans une affaire politico-judiciaire. Celle qui est aussi adjointe au maire de Toulouse est en effet visée par une enquête, soupçonnée d'avoir fomenté un pacte avec un ancien procureur adjoint et un ex membre du Fisc pour nuire à son adversaire lors deslégislatives de 2017 en Haute-Garonne.

Les Républicains de Haute-Garonne s’interrogent par ailleurs sur le timing de l'ouverture de cette enquête contre leur présidente. Ils laissent entendre à leur tour qu'il pourrait s'agir d'une sorte de "complot" pour nuire à Laurence Arribagé : "Nous ne pouvons que nous interroger sur le fait que cette affaire resurgisse opportunément près de quatre ans après, et à moins de 18 mois des prochaines élections législatives" écrivent-ils dans un communiqué.