Les Républicains veulent regagner du terrain pour les élections législatives

Après la présidentielle, tous les regards se tournent vers les élections législatives. Elles auront lieu les 11 et 18 juin. Comment s'organisent les Républicains dans la marne et les Ardennes? Le point avec Else Joseph, secrétaire départementale Les Républicains dans les Ardennes.

Après l’élection d'Emmanuel Macron dimanche, le mouvement la République en marche (nouveau nom du parti d'Emmanuel Macron) va présenter cette semaine des candidats dans toutes les circonscriptions. On devrait connaître leurs noms ce jeudi. Des candidats qui ne seront pas pour autant obligés de quitter leur parti que ce soit le PS ou Les Républicains (LR). Manuel Valls, ancien premier ministre de François Hollande et le républicain Bruno Le Maire ont annoncé qu'ils rejoindraient Emmanuel Macron pour cette campagne des législatives. La candidature de Bruno Le Maire fait d'ailleurs réagir Else Joseph, secrétaire départementale LR dans les Ardennes. Pour elle, "c'est une démarche incongrue". Elle pense que les Républicains ont largement les moyens de créer une union de droite".

Else Joseph, secrétaire départementale du parti Les Républicains dans les Ardennes Copier

Et chez les autres?

Pour le chef de file du PS dans les Ardennes, Florian Lecoultre, il faut une alliance avec la France insoumise, le parti communiste et les écologistes. Il ne se reconnait pas dans le parti d'Emmanuel Macron. Quant aux candidats de la France insoumise, ceux qui ont soutenu Jean-Luc Mélanchon , ils comptent bien surfer sur la dynamique du premier tour de la présidentielle. Pour eux, il faut impérativement combattre les idées du nouveau président élu.

