Les réserves du député LR de la Somme sur la réforme des retraites

France Bleu Picardie : au regard de la première semaine de débat et du discours gouvernemental, voteriez-vous la réforme des retraites en l'état ?

Emmanuel Maquet : cette réponse, je vous l'apporterai quand le texte sera définitivement amendé, si tant est que le gouvernement accepte des amendements au moment où on sera appelé à le voter. On n'en est pas encore là puisqu'on a encore une semaine de débats avant que le texte ne reparte au Sénat. On a déposé des amendements de groupe. J'ai déposé des amendements à titre personnel. On verra comment ils sont pris en considération et à ce moment là, je ferai part de ma décision finale sur le texte de réforme des retraites.

Quelles concessions attendez-vous encore de la majorité ?

Il y a un début de quelque chose. Cela étant, on n'est pas arrivé à maturité. Il y a la nécessité d'accélérer sur la réforme des régimes spéciaux. Il y a la nécessité d'y voir un peu plus clair sur la pénibilité. On ne peut pas accepter que ceux qui travaillent dur, ceux qui ont démarré tôt dans la vie, soient contraints de partir à 64 ans. Là dessus, je suis assez ferme. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'évolutions. Troisième point sur lequel on a déposé des amendements, c'est sur les femmes. On ne peut pas à la fois valider un nombre de trimestres supplémentaires quand ces femmes ont eu des enfants, mais aussi leur demander d'aller jusqu'à 67 ans, auquel cas on rajoute deux trimestres, mais on pousse le curseur de sept ans. Donc là, il faut qu'il y ait des évolutions si on veut que cette réforme soit globalement acceptable. Je confirme que je suis intimement persuadé qu'il faut qu'il y ait un effort de fait pour qu'on travaille un peu plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps. Mais il faut qu'il y ait de la justice dans cette réforme et en l'état actuel, il n'y a pas suffisamment d'éléments de justice.

Faire du recul de l'âge de départ à 64 ans un totem est-il une erreur ?

Je suis plutôt favorable à ce que l'on fixe une durée de cotisation. À partir du moment où on a les 43 années de cotisation qui sont acquittées, on peut partir en retraite. Je pense que le système serait plus moderne et plus souple, qu'il s'adapterait mieux à la vision qu'on a aujourd'hui du travail. De toute façon, la réforme Touraine, qui a été mise en place sous François Hollande nous amène globalement à 43 années de cotisations. Ce qui veut dire pour les gens qui sont nés après 1973 et ont démarré à partir de 21 ans vont mécaniquement jusqu'à 64 ans. Même si on ne touche à rien, on ira progressivement à 64 ans. L'afficher comme étant en quelque sorte la date absolue du départ en retraite alors qu'on connaît la situation de la société aujourd'hui, je rappelle qu'on sort à peine du covid, on a la crise en Ukraine, ce n'est pas la bonne période pour accélérer un processus qui vient choquer la société. On voit le résultat aujourd'hui.

Que pensez-vous des tensions internes au sein de votre parti sur ce débat de la réforme des retraites ?

Forcément, cette fois ci, on focalise davantage sur le rôle des LR puisque sans nous, cette réforme ne passe pas. Mais il y a toujours eu des débats, il y a toujours des sensibilités. Moi même, je suis assez proche de Xavier Bertrand, du centre droit, de la droite sociale. Il y a des gens qui sont plus sur une droite libérale. Toutes ces familles cohabitent au sein des LR et s'expriment. Les fuites un peu dans tous les sens de nos différentes réunions sont dommageables et on a l'impression que c'est la pagaille. Mais j'imagine que dans n'importe quel groupe politique aujourd'hui, quand on est aux responsabilités, qu'on a des décisions importantes à prendre, il y a du débat. C'est plutôt sain.

Avez-vous reçu des pressions par rapport à votre vote ?

Absolument pas, j'ai une liberté absolue. Je n'ai pas reçu d'appel téléphonique, je n'ai pas été reçu en tête à tête. J'ai donc la possibilité de me décider en temps et en heure, en toute liberté.