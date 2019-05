Les Restos du coeur appellent à un "plan européen de lutte contre la pauvreté"

À l'occasion de la Journée de l'Europe ce jeudi 9 mai et à trois semaines des élections européennes, le président des Restos du cœur Patrice Blanc appelle à "un plan européen de lutte contre la pauvreté". Selon l'association, les fonds consacrés à l'aide alimentaire pourraient être divisés par deux.

"Un plan européen" de lutte contre la pauvreté. Invité de France Bleu ce jeudi, Patrice Blanc, président bénévole des Restos du cœur a interpellé les candidats aux élections européennes et fait part de ses inquiétudes pour l'avenir du fonds européen d'assistance aux plus démunis (FEAD). Selon l'association, ce fonds qui permet "de financer des produits alimentaires pour les plus démunis" et dont "16 millions de personnes en Europe" bénéficient actuellement, est menacé par une proposition de la Commission européenne. L'institution veut intégrer le FEAD à un fonds social plus large, ce qui aboutirait à diviser par deux le montant de l'aide allouée aux plus défavorisés d'après Patrice Blanc.

Toujours plus de repas distribués

"En France, un repas sur quatre" est distribué grâce à ce fonds "dont le budget pourrait passer de 3,8 milliards d'euros à deux milliards sur sept ans" a-t-il expliqué sur France Bleu. "La Croix Rouge, Le Secours populaire et les Banques alimentaires en France utilisent l'argent de ce fonds européen, très utile" avant d'appeler les candidats aux élections européennes du 26 mai prochain à se saisir de cette question : "Le Parlement européen vote ce budget, donc selon la composition du parlement, il y a un véritable enjeu."

Les Restos du cœur qui distribuent chaque année 130 millions de repas militent également pour que "le droit à l'alimentation" soit "intégré dans le socle européen des droits sociaux" alors que "dans un certain nombre de villes ou de milieux ruraux la situation empire."

La moitié des bénéficiaires ont moins de 25 ans

"On distribue plus de repas que les années précédentes, notamment dans la période d'été" et "il y a une évolution du public" puisque "la moitié" des bénéficiaires des Restos du cœur "ont moins de 25 ans", a ajouté le président de l'association au près de l'AFP. La situation "ne s'améliore pas pour les familles" avec "une hausse des enfants à la rue, dans des squats ou des situations très précaires", a-t-il ajouté, appelant les États européens à "respecter réellement leurs engagements" internationaux.

"Il faut une réponse nationale mais aussi européenne puisque dans les familles à la rue il y a des migrants qui viennent d'autres pays européens, c'est une question qui traverse les différents pays", a-t-il ajouté. Patrice Blanc a également souhaité que l'UE propose "une politique ambitieuse de lutte contre le gaspillage alimentaire", et l'a appelée à "protéger et encourager le bénévolat" avec une "simplification des procédures" et une "condamnation du délit de solidarité" qui est "contraire aux valeurs européennes".

► France Bleu partenaire des Restos du cœur