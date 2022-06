Creuse : les résultats du 1er tour des élections législatives à la loupe

Les électeurs creusois choisiront dimanche 19 juin qui de Catherine Couturier ou de Jean-Baptiste Moreau les représentera à l'assemblée nationale. Au 1er tour de ces élections législatives, ils ont donné une légère avance à la candidate de la Nupe. Catherine Couturier est arrivée en tête de ce scrutin avec 177 voix d'avance sur le député sortant.

Avantage à la Nupe

Avec 26,37% des voix Catherine Couturier a viré en tête au soir du 1er tour des législatives en Creuse. Elle s'est imposée dans 94 des 256 communes creusoises. Et dans certaines la candidate de la Nupe a réuni sur son nom plus d'une voix sur deux. C'est le cas à Saint-Christophe (61,45%) à La Villedieu (64,1%), ou encore à Faux-la-Montagne où elle a recueilli 66,51% des voix. Jean-Baptiste Moreau a de son côté pris la tête du scrutin dans 77 communes et il raflé la mise à Azat-Châtenet (51,92%) et à Chambonchard (57,14%).

Le RN en tête

Arrivée en 4e position lors de ce scrutin, Sylvie Bilde a devancé tous ses adversaires dans 11communes creusoises. La candidate du Rassemblement National est arrivée en tête à Bord-Saint-Georges (26,99%), Châtelard (50%), Chéniers (23,96%), Colondannes (33,64%), Gartempe (29,63%), Moutier-Malcard (25,35%), Nouzerolles (32,61%) , La Pouge (29,79%), Saint-Dizier-Masbaraud (29,16%), Saint-Hilaire-le-Château (26,42%) et Saint Maurice-la-Souterraine (26,62%). Elle n'a en revanche séduit aucun électeur à Chambonchard et à Saint-Marc-à-Loubaud. Dans ces deux communes, pas une voix ne s'est portée sur sa candidature.

Les pro Auclair

Même s'il n'a pas réussi à accéder au second tour de scrutin, Jean Auclair s'est hissé à la première place dans 63 communes. Il a fait ses meilleurs scores à Pierrefite (55,26%), à Cressat (56,25%) qu'il a dirigé durant 43 ans et à Saint-Bard (56,45%). L'ancien député de la Creuse a fait jeu égal avec le député sortant Jean-Baptiste Moreau à Clugnat , à Genouillac, à Saint-Domet, à Saint-Pierre-le-Bost, et à Toulx-Sainte-Croix.

Record de participation

C'est à La Villedieu que les électeurs se sont le plus mobilisés. Le taux de participation dans cette commune est de 88,9% ! 40 des 45 électeurs inscrits sont allés voter dimanche. A contrario, la palme de l'abstention revient aux habitants de Bourganeuf, avec un taux de participation de 42,8% contre 54,4% au niveau départemental.