Les résultats du second tour des élections législatives en Auvergne

12 députés élus ce dimanche soir en Auvergne à l'issue du second tour des élections législatives. Parmi eux, cinq députés du parti de la République en marche et trois sont des députés sortants.

Puy de Dôme : trois députés sur cinq pour la République en marche

Dans le département du Puy-de-Dôme, trois des cinq candidats de la République en marche ont été élus ce dimanche soir. Valérie Thomas dans la 1ère circonscription, Laurence Vichnievsky dans la 3e circonscription et Michel Fanget dans la 4e. Les deux autres députés élus sont des députés sortants : André Chassaigne, député communiste réélu pour un quatrième mandat dans la circonscription de Thiers-Ambert et Christine Pirès Beaune, députée socialiste sortante réélue pour un second mandat.

Allier : deux candidats REM et la remontée d'André Dufrègne

Dans le département de l'Allier, Jean-Paul Dufrègne du Parti communiste l'emporte dans la 1ère circonscription de Moulins alors qu'il était en ballottage défavorable à l'issue du premier tour face à Pauline Rivière. Dans la 2e circonscription de Montluçon, victoire de Laurence Vanceunebrock-Mialon de la République en marche, victoire également de la candidate de la majorité présidentielle, Bénédicte Peyrol dans la 3e circonscription de Vichy.

Haute-Loire : deux députés de la droite et du centre élus

Dans les deux circonscription du département, pas de surprise par rapport au premier tour. Les deux candidats en tête au premier tour, sortent gagnants au second tour. Jean-Pierre Vigier du parti Les Républicains est réélu dans la deuxième circonscription, celle du Puy-Brioude. Dans la 1ère circonscription, Isabelle Valentin (divers droite et centre) est élue. Elle était jusque-là la suppléante du député Laurent Wauquiez. C'est son premier mandat de député.

Cantal : Les Républicains raflent les deux circonscriptions

Dans le département du Cantal, le parti les Républicains rafle les deux mandatures de députés. Jean-Yves Bony, en tête dans la 2e circonscription de Saint-Flour-Mauriac l'emporte sans surprise au second tour avec 55,76% des suffrages. Dans la 1ère circonscription, Vincent Descoeur (Les Républicains), pourtant en ballotage défavorable à l'issue du premier tour, parvient à l'emporter face à François Danemans de la République en marche avec 51,11% des voix.