Les retardataires se ruent à la mairie de Nancy pour s'inscrire sur les listes électorales

C'est la ruée à la mairie de Nancy ! Et pour cause, il ne reste que quelques jours avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Rien qu'en décembre, déjà plus de 2500 personnes sont venues s'inscrire. C'est plus qu'il y a cinq ans, lors des dernières élections présidentielles.

La date de clôture (le 31 décembre) des inscriptions sur les listes électorales arrive à grand pas... Conséquence : c'est la ruée des retardataires à la mairie de Nancy. Sont concernés les nouveaux arrivants à Nancy, ceux qui ont déménagé au sein de la ville, les personnes qui ont obtenu la nationalité française et les jeunes qui viennent d'atteindre la majorité.

Depuis le début de la semaine, les employés se retrouvent à traiter près de cent dossiers par jour. Sans compter les inscriptions possibles en ligne, sur le site de la mairie. Bref Marie-Christine, derrière son bureau, résume assez bien la situation : "c'est vraiment le grand rush".

Plus de personnes inscrites en 2016

Et plus, cette année, les Nancéiens sont beaucoup plus nombreux à faire la démarche par rapport à 2011. Selon les chiffres de la mairie, à ce jour, 6203 personnes sont venues ravitailler les listes électorales contre 5973 en 2011. Une hausse que Sébastien Collette, responsable des élections à la ville de Nancy relie à l'actualité :

Pour l'élection de Donald Trump, pendant les quatre-cinq jours qui ont suivi, le nombre de demandes a été multiplié par 5, voire même dix. Après la primaire de la droite et du centre, ça été multiplié par deux.

Apporter les bons documents

Reste aussi à traiter 300 dossiers en attente, retoqués par la commission. Tous à cause de justificatifs invalides. Sébastien Collette n'hésite donc pas à récapituler les conditions pour s'inscrire, un refrain qu'il connaît bien désormais :

Il y a deux types de documents à apporter : une pièce d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins d'un an et un justificatif de domicile qui doit lui dater de moins de trois mois.

Sébastien Collette, responsable des élections à la ville de Nancy, récapitule les documents à fournir. Partager le son sur : Copier

Des conditions souvent méconnues. Ce jeune majeur et son père ont dû effectuer trois aller-retours à la mairie :

Mon fils est super motivé pour aller voter, c'est simplement toutes ces formalités administratives, c'est barbant.

Patrick est venu avec son fils pour l'inscrire sur les listes électorales. Il sera majeur début 2017. © Radio France - Marie Roussel

A noter pour ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales en 2016, leur nouvel enregistrement n'est effectif qu'à partir du 1er mars 2017.