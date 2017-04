Les retards des TER sur la Côte d'Azur - La SNCF s'explique

La SNCF vient de mettre en ligne une étude sur les TER. La région PACA est la pire de France. Notre invité, le directeur délégué SNCF mobilité pour la Côte d'Azur répond aux critiques.

Philippe Serre est le directeur délégué SNCF mobilité pour la Côte d'Azur. Il était notre invité ce jeudi matin à 7h50 sur France Bleu Azur.

"La région la plus difficile pour faire du TER"

Dans l'étude mise en ligne par la SNCF, PACA est la pire des régions concernant les retards des TER. Seulement 84% des trains arrivent à l'heure ou avec moins de cinq minutes de retard. Philippe Serre nous explique pourquoi : "C'est la région la plus difficile pour faire du TER. Nous avons les mêmes problèmes que sur les routes. Nous sommes coincés entre la mer et la montagne.

Nous avons la plus forte densité de France et nous avons sur notre région le plus petit rapport entre le kilomètre de voie ferré et l'habitant. Notre problème c'est que nous n'avons qu'une seule ligne contrairement à d'autres régions."

"C'est mieux qu'avant"

Pour Philippe Serre la situation s'améliore : "Aujourd'hui on fait mieux. On passe de 84 % de régularité à 88 % depuis le début de l'année."