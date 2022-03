Les retraités manifestent pour leur pouvoir d'achat à Montpellier

"300 euros pour tous, tout de suite !". Le message ouvre la manifestation des retraités, ce jeudi 24 mars, à Montpellier. Près de 300 personnes, venues de l'Hérault et des départements limitrophes ont défilé dans les rues de l'Écusson. Une mobilisation nationale, à l'appel de 9 organisations syndicales, pour dénoncer le gel des retraites.

A 3 semaine du premier tour de l'élection présidentielle, Françoise Petitjean (65 ans), réclame une pension de retraite minimale. Elle touche chaque mois 930 € de retraite. "J'attend une retraite digne. Au moins 1200€. Et encore je ne suis pas exigeante", explique-t-elle. Pour tenir son budget, elle est contrainte de rogner sur tous les plans.

10% de pouvoir d'achat en moins depuis 2014

Selon l'intersyndicale, la pension de retraite moyenne s'élève aujourd'hui à 1200 € en France. Soit 100 € au-dessus du seuil de pauvreté. Un seuil de plus en plus proche, rappellent les syndicats, à mesure que les salaires et le coût de la vie augmentent. "Le problème c'est que les retraites ne sont plus indexées sur les salaires", résume Jean Gaudet.

En parallèle, les pensions n'ont pas été revalorisées depuis 2014. Après 8 ans, la CGT fait ses calculs : les retraités français ont en moyenne perdu 10% de leur pouvoir d'achat.