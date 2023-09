Les Sables-d'Olonne : la statue au coeur d'une polémique a déménagé...de quelques mètres

C'est sans doute le dernier feuilleton d'un long épisode qui a fait couler beaucoup d'encre aux Sables-d'Olonne (Vendée) : celui de la statue de l'archange Saint-Michel, qui vient de quitter l'espace public. Elle a été déplacée ce jeudi matin du parvis de l'église, sur le domaine public, pour rejoindre une parcelle privée, une parcelle de 53 mètres carrés récemment vendue à la paroisse du quartier par la municipalité sablaise .

Cette statue est au cœur d'une polémique : il s'agit d'une statue à caractère religieux installée depuis octobre 2018 sur le parvis de l'église, une place publique ; et ce, après la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Des associations de défense de la laïcité ont demandé et obtenu qu'elle ne soit plus sur la place publique , au grand désarroi du maire de la commune Yannick Moreau.