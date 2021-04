Ce lundi 12 avril, les secrétaires d'État Jean-Baptiste Lemoyne et Joël Giraud seront en visite dans les Vosges. Ils iront à la rencontre des acteurs de la montagne dans le cadre du Plan montagne voulu par le Premier ministre. Mais des députés et sénateurs s'y opposent.

Les secrétaires d'État du Tourisme et de la Ruralité dans les Vosges ce lundi dans le cadre du Plan montagne

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme, et Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la Ruralité, seront en visite dans les Vosges ce lundi 12 avril. Une journée sous le signe du Plan montagne, demandé par le Premier ministre en mars dernier.

Ils iront à la rencontre des acteurs de la montagne, et notamment lors d'une visite de la station de ski de la Bresse, mais aussi la bonneterie Claude-et-Duval, à Saint-Dié-des-Vosges.

"Nous avons décidé de ne pas y participer."

Suite au maintien de cette visite, malgré une France sous le coup d'un troisième confinement, des parlementaires vosgiens s'indignent à travers une lettre commune.

"Nous avons décidé, conjointement, de ne pas participer à ce déplacement. Car nous considérons que nous ne pouvons pas demander autant d'efforts aux Français lesquels, avec civisme, dans leur grande majorité, respectent ces contraintes, depuis plus d'un an, et accompagner le cortège ministériel."

Une lettre signée et assumée par le sénateur vosgien (LR) Daniel Gremillet, et les quatre député des Vosges : Gérard Cherpion (LR), Jean-Jacques Gaultier (LR), Christophe Naegelen (UDI) et Stéphane Viry (LR). Ils demandent donc un report "dès que la visite sanitaire le permettra."