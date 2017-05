Les socialistes d'Indre-et-Loire en ordre de campagne derrière Benoit Hamon

Les socialistes tourangeaux se mettent en ordre de campagne derrière Benoit Hamon et le font savoir; Une soixantaine d'élus ont signé une tribune régionale à l'initiative de François Bonneau, Jean-Patrick Gille et Marc Gricourt rassemblant plus de 200 élues-élus de la Région Centre-Val de Loire.

Dans chaque département, les élus qui ont choisi ou rallié le candidat élu lors de la primaire de la Belle Alliance le 29 janvier ont signé un appel aux électeurs en rappelant la victoire de la gauche lors des dernières élections régionales en 2015 alors qu'on la donnait battue. Ils espèrent que les tourangeaux renouvelleront leur vote en faveur de Benoit Hamon.

Parmi les soutiens on relève le nom de Laurent Baumel, le député frondeur du chinonais, Stéphanie Riocreux qui s'était engagée aux côtés de Manuel Valls et pour la première fois Jean-Patrick Gille le député de Tours prend enfin position. suit une liste de 53 noms d'élus locaux engagés désormais derrière Benoit Hamon

Dans l’Indre-et-Loire

Jean-Patrick GILLE, Député d’Indre-et-Loire – Conseiller régional, Laurent BAUMEL, Député d’Indre-et-Loire, Stéphanie RIOCREUX, Sénatrice d’Indre –et-Loire – Maire de Benais, Francis GERARD, Conseiller municipal de Joué-lès-Tours – 1er Secrétaire Fédéral de l’Indre-et-Loire, Martine ALLAIN, 1ère Adjointe au Maire de La Riche, Christophe BAUDRIER, 1ER Adjoint au maire de Langeais, Patrick BOURDY, Conseiller départemental – Adjoint au maire de Montlouis-sur-Loire, Jean-Marie CARLES, Conseiller départemental – Maire de Saint Mars la Pile, Martine CHAIGNEAU, Conseillère départementale, Luc CHRETIEN, Conseiller municipal de Chinon, Philippe DOUADY, Conseiller municipal de Montlouis sur Loire, Sophie DUMAGNON, Adjointe au maire de Montlouis-sur-Loire, Daniel DURAND, Maire de Bréhemont, Thierry FERRER, Conseiller municipal de Savonnières, Alain FIEVEZ, Conseiller municipal de Saint-Cyr-sur-Loire, Patricia GADIN, Conseillère municipale de Montlouis-sur-Loire, Hédia GHANAY, Adjointe au maire de Langeais, Isabelle GAUDRON, Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire – Adjointe au Maire d’Amboise, Didier GUILBAULT, Maire de Saint-Benoit-la-Forêt, Rabia HADJIDJ-BOUAKKAZ, Adjointe au maire de La Riche, Nadia HAMOUDI, Conseillère municipale de Tours, Jean-Marc HEMME, Adjoint au maire de Véretz, Jeanne HENTRY, Adjointe au maire de Montlouis-sur-Loire, Sylvie JACOB, Conseillère municipale de Bourgueil, Lionel JEANJEAU, Conseiller municipal de Saint Avertin, Cyrille JEANNEAU, Conseiller municipal de Saint Pierre des Corps, Cécile JONATHAN, Conseillère municipale de Tours, Noura KENANI, Conseillère municipale déléguée de la Riche, Francis KLIMCZAK, Conseiller municipal d’Avoine, Frédéric LECLERC, Adjoint au maire de Montlouis sur Loire, Danièle LEITE, Adjointe au maire de Langeais, Dominique LEMOINE, Conseiller départemental, Brigitte LIZE-BRUN, conseillère municipale de Saint-Avertin, Denis MALJEAN, Conseiller municipal de Loches, Monique MAUPUY, Conseillère municipale de Tours, Marc MIOT, Conseiller municipal d’Azay-sur-Cher ,Vincent MORETTE, Maire de Montlouis-sur-Loire, Marie-Line MOROY, Conseillère municipale de Joué-lès-Tours, Mohamed MOULAY, Vice-président de la Région Centre-Val de Loire, Marylène MOUSSET, Adjointe au maire de Véretz, Cathy MÜNSCH-MASSET, Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire, Samira OUBLAL, Conseillère municipale de Tours, Joël PAIRIS, Adjoint au maire de Saint-Pierre-des-Corps, Esther PETIT, Conseillère municipale de Montlouis sur Loire, Nathalie PHELION, Adjointe au maire de Langeais, Philippe PLANTARD, Adjoint au maire de La Riche, Mina REIG, 1er Adjointe au maire de Vallères, Pierre-Alain ROIRON, Conseiller régional – Maire de Langeais, Fabrice RUEL, Adjoint au maire de Langeais, Wilfried SCHWARTZ, Maire de La Riche, Ouassila SOUM, Adjointe au maire de Saint Pierre des Corps, Gaétan THAREAU, Conseiller municipal de Beaumont en Veron, Laurent THIEUX, Adjoint au maire de Montlouis sur Loire, Vincent TISON, Conseiller municipal de Joué-lès-Tours, Michel VAUTIER, Conseiller municipal de Langeais, Brigitte VENGEON, Adjoint au maire de Château-Renault, Florence ZULIAN, Conseillère départementale