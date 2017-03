Les socialistes haut-viennois ne jouent pas tous le jeu des parrainages

En Haute-Vienne, bastion du PS, les élus socialistes ne jouent pas tous le jeu des parrainages pour la présidentielle. Trois parlementaires historiques n'ont signé pour personne, donc pas pour Benoît Hamon. Manifestement, la famille socialiste a bien du mal à se rassembler.

En Haute-Vienne, terre socialiste par excellence, certains "grands élus" du PS n'ont parrainé personne, c'est ce que montre la liste définitive publiée par le Conseil Constitutionnel. Les députés Alain Rodet et Daniel Boisserie, ou encore la sénatrice Marie-Françoise Pérol-Dumont n'ont pas donné leur signature au candidat du PS Benoît Hamon malgré les consignes du premier secrétaire du parti.

Tu n'as pas encore retourné le formulaire...

Fin février, pourtant, Jean-Christophe Cambadélis envoyait un courrier à certains élus. "Selon nos principes" écrit-il "nos parlementaires soutiennent automatiquement le candidat du PS. Or, à notre connaissance, tu n'as pas encore retourné le formulaire ci-joint. Amitiés socialistes".

Mais le "formulaire ci-joint", les amis socialistes de la Haute-Vienne l'ont donc laissé vierge.

Pour le député Alain Rodet, ce n'est pas de la défiance et son explication est subtile. Jusqu'à présent, il accordait son parrainage non pas en tant que député mais en tant que maire, ce qu'il n'est plus depuis 2014. Cependant, il n'a jamais affiché un grand engouement pour cette campagne présidentielle. Pas plus que la sénatrice Marie-Françoise Pérol-Dumont qui, elle, préfère rester silencieuse sur le sujet des parrainages.

Un ancien frondeur ne va pas me reprocher de fronder - Daniel Boisserie

Quant au 3ème non-signataire, le député Daniel Boisserie - très proche de Manuel Valls - lui assume et va droit au but. Il n'accorde pas son parrainage à Benoît Hamon car à ses yeux "le candidat ne va pas dans le bon sens". Et sa conclusion est cinglante : "ce n'est pas un ancien frondeur qui va me reprocher de fronder".

Pour savoir quel candidat vos élus ont parrainé, vous pouvez entrer leur nom ou le nom de votre commune dans le champ recherche des tableaux ci-dessous