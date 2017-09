Les socialistes Monique Lubin et Eric Kerrouche élus sénateurs des Landes

Monique Lubin et Eric Kerrouche ont été élus sénateurs des Landes, ce dimanche. Très large victoire des candidats socialistes. La droite, avec Alain Dudon, arrive troisième. La candidate de la majorité présidentielle, Pascale Réquenna, est quatrième.

Une très large victoire socialiste, et qui n'est pas une surprise...Monique Lubin et Eric Kerrouche ont été élus sénateurs des Landes, ce dimanche. Elus par 1153 grands électeurs venus de tout le département. Il y avait deux sièges à pourvoir pour huit candidats. La conseillère municipale et générale d'Hagetmau a recueilli 55.64% des voix au second tour. 52.12% des voix pour le président de la MACS (la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud). L'issue du scrutin ne faisait quasi aucun doute étant donné leurs scores respectifs au premier tour : 45.01% pour Monique Lubin, 43.56% pour Eric Kerrouche.

Une immense fierté, et beaucoup d'émotion, Monique Lubin

"Je suis très fière d'avoir été élue pour représenter les Landais au Parlement", confie Monique Lubin. "La petite Chalossaise que je suis n'imaginait pas un tel parcours", poursuit celle qui a bien sûr une pensée émue pour Henri Emmanuelli, dont elle était proche. "Et pour Jean-Louis Carrère, mon mentor, avec qui j'ai échangé", poursuit-elle.

Cette victoire, c'est celle de la gauche landaise rassemblée, Eric Kerrouche

Grande satisfaction aussi d'Eric Kerrouche, qui salue "la victoire de la gauche landaise rassemblée". Les candidats communistes (Fusilha Destenabe et Alain Bachet) se sont désistés à l'issue du premier tour. L'autre raison de la victoire, reconnaît Eric Kerrouche, "c'est la rentrée sociale très défavorable à la candidate de la majorité présidentielle". Pascale Réquenna (Modem), 4ème, a recueilli 24.44% des voix.

La droite, troisième, progresse

Alain Dudon, le candidat Les Républicains et maire de Biscarrosse, est déçu de sa troisième place (34.99% des voix). "Mais la droite progresse dans les Landes, nous gagnons 168 places par rapport aux sénatoriales de 2011", souligne-t-il. Alain Dudon regrette que Pascale Réquenna ne se soit pas désistée à son profit à l'issue du premier tour. Le candidat de la droite laissant entendre que les tractations ont été de très courte durée!

Enfin, la candidate frontiste Océane Ravix a obtenu 0.99% des voix.

Des éleveurs de canards postés devant la préfecture

Le tract distribué par les agriculteurs aux grands électeurs © Radio France - Elodie Vergelati

On a pu voir ce dimanche matin des invités surprises, postés devant la préfecture de Mont-de-Marsan. Quelques éleveurs de canard et de volaille ont accroché aux grilles du département des drapeaux siglés FDSEA. Ils ont profité de la présence des 1153 grands électeurs du département, massés dans la longue file d'attente, pour leur distribuer des tracts. Le message des agriculteurs, c'est celui qu'ils répètent depuis plusieurs semaines. Ils demandent au ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, une indemnisation pour éponger leurs pertes de l'après vide sanitaire (post 29 mai). Pour l'instant, l'Etat ne s'est engagé sur aucune aide pour cette période.