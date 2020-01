Les socialistes nîmois se rapprochent du candidat écologiste Daniel Richard

Nîmes, France

Les militants socialistes nîmois votaient, ce lundi 6 janvier, pour décider de la suite de la campagne des élections municipales. Ils ont finalement décidé "de ne pas e ne pas présenter Jérôme Puech comme tête de liste et d’aller vers le rassemblement le plus large des forces de gauche et de l’écologie".

Discussions ouvertes avec Daniel Richard

Dans une communiqué, les socialistes expliquent ouvrir " officiellement les discussions avec Daniel Richard, les formations politiques et les associations citoyennes déjà avec lui et celles susceptibles de le rejoindre dans les heures à venir. Seul un accord politique signé par Daniel Richard et par l’ensemble des acteurs politiques concernés scellera la volonté du Parti Socialiste nîmois de rejoindre cette alliance pour une vraie alternative à la politique menée depuis 20 ans par Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud."



Le souhait d'une seule liste à gauche

Les socialistes qui espèrent qu'il n'y aura qu'une seule liste à gauche et demandent également aux communistes d’accepter une rencontre avec Daniel Richard et les autres acteurs de la gauche nîmoise pour envisager une seule et unique dynamique politique et citoyenne.