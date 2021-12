Les soutiens d'Eric Zemmour battent campagne à Héricourt, en Haute-Saône

Patrick Adam a le sourire ce dimanche matin. Ce psychiatre, ancien membre du Rassemblement National notamment, est conseiller municipal à Héricourt. Depuis quelques semaines, il est aussi devenu référent en Haute-Saône du parti lancé par Eric Zemmour, Reconquête !.

"On sent vraiment un dynamisme monter"

"On va commencer par la ZUP, à cette heure là ils doivent dormir." Avec lui, ils sont trois, dont son beau-fils, à braver le froid et la grisaille d'Héricourt ce dimanche matin pour coller des affiches de leur candidat favori, Eric Zemmour. Et les rangs devraient grossir au fur et à mesure. "Nous avons plus de 530 sympathisants et adhérents sur l'ensemble du département" détaille celui qui s'est présenté en 2020 aux élections municipales dans la commune, parvenant au deuxième tour. "Nous avons fait deux réunions au niveau du parti. On rencontre les cadres intermédiaires de différents partis."

Et les soutiens arrivent de tous les côtés de la droite : "Dans un premier temps, ce sont les gens du RN qui sont arrivés en masse. Et dans un deuxième temps, nous voyons arriver les soutiens d'Eric Ciotti (prétendant déchu à la candidature du parti Les Républicains, NDLR), qui commencent à gonfler nos rangs. On sent vraiment un dynamisme de base qui commence à monter en puissance. Ça se structure petit à petit, de la base".

"Marine Le Pen n'avait plus espoir de gagner"

Embarqués dans deux voitures, les colleurs sillonnent la ville, s'arrêtant à une demi-douzaine d'endroits. "Par principe, je ne colle pas sur les murs où ce n'est pas autorisé. Mais s'il y a déjà une affiche du Parti Communiste, je ne me gêne pas !" rigole le référent, rompu aux campagnes électorales.

Parmi les petites mains du jour, Merlin, 23 ans. C'est la première fois qu'il s'engage en politique. Auparavant, il soutenait les idées du Rassemblement National : "Mais le problème, c'est que Marine Le Pen s'est enfermée dans un rôle contestataire."

Bonnet sur la tête, le jeune homme développe un discours posé : "Elle n'avait plus réellement d'espoir de gagner un jour et de faire bouger les choses. Or, aujourd'hui, on voit Eric Zemmour qui arrive et qui apporte du renouveau, qui rapporte l'espoir d'avoir une possibilité de gagner, une possibilité de faire avancer les choses. Ça mobilise. Il est bien plus ancré dans le réel que Marine Le Pen et il touche toutes les classes, là où Marine Le Pen s'est enfermée un peu dans le milieu ouvrier. Or, Eric Zemmour cherche aussi à avancer pour qu'il y ait une cohésion sociale qui se fasse à tous les niveaux."

Représenter Zemmour, c'est parfois "compliqué"

Lors de la pose d'affiches, le regard de certains passants au loin semble insistant. Un homme arrête par exemple sa voiture pour prendre une photo, avant de rester quelques minutes à l'arrêt, à observer les militants.

"Il y a parfois une certaine hostilité de certains gens de gauche" avance Patrick Adam. "Ils sont dans cette bien-pensance complètement déconnectée des réalités quotidiennes, gavés de ces concepts creux comme le vivre ensemble, le 'on est tous frères'... Mais quand on discute avec les personnes du terrain, là, nous n'avons aucun souci, bien au contraire."

Représenter Eric Zemmour sur le terrain, c'est parfois "compliqué" reconnaît Merlin. "Parce qu'on a avant tout affaire à des idées. Et des personnes sont enfermées, ne sont pas ouvertes au débat. Alors que nous, on va vers les gens gentiment, dans le respect, et on essaye toujours d'écouter les personnes. Mais bien souvent, les dogmes sont plus forts que tout."

Les "fruits de la victoire"

Mais lorsqu'une passante, Sarkozyste convaincue, s'arrête pour les encourager, les militants déroulent le discours de l'ancien éditorialiste. "Un programme de droite consistant qui revient sur les valeurs fondamentales" résume Patrick Adam.

"La sécurité, l'esprit libéral, l'assistance pour les plus fragiles. Vous conjoignez un petit peu tout ça, et normalement ce sont les fruits de la victoire" espère le référent. "Je suis persuadé qu'Eric Zemmour sera au second tour. Beaucoup me disent qu'ils voteront pour lui, mais qu'ils ne le disent pas à tout le monde."

Le conseiller municipal voit d'ailleurs plus loin :"Nous nous préoccupons également des échéances électorales futures". Avec en ligne de mire les législatives et, déjà, les prochaines municipales, dans cinq ans.