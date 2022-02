Les soutiens d'Eric Zemmour ciblent les zones rurales pour le collage d'affiches en Indre-et-Loire

On les voit fleurir un peu partout. Les têtes des candidats à l'élection présidentielle s'affichent sur les panneaux, en ville mais aussi dans les campagnes, voire parfois sous les ponts ou au bord de routes départementales. Une bataille visuelle menée par le camp d'Eric Zemmour, en Indre-et-Loire, où les militants tourangeaux de Reconquête! visent notamment les zones rurales.

Eric Zemmour serait moins connu dans nos campagnes

Ce samedi matin, direction le sud de Tours pour Cédric et Mathéo. "D'abord Joué-lès-Tours, Ballan, Monts et finalement Artannes", détaillent-ils. Un parcours de deux heures pour coller près d'une cinquantaine d'affiches dans ces villes périurbaines et semi-rurales. Des zones où Eric Zemmour manque de notoriété, selon Stanislas de la Ruffie, coordinateur départemental du mouvement Reconquête!. "Il est très connu dans les métropoles, parmi les gens qui regardaient C News. Quand vous allez au fin fond des zones les plus reculées, il est beaucoup moins connu que d'autres candidats."

Comme preuve, le militant, ex-membre du Rassemblement national, livre un constat fait sur les marchés des communes rurales, en début de campagne : "Il y avait à peu près une personne sur deux qui ne connaissait pas Eric Zemmour. C'est pour ça qu'on se sent obligé d'aller dans les campagnes le faire connaître. Associer un nom, un visage et un programme".

Les soutiens des différents candidats à la présidentielle se livrent une bataille des panneaux d'affichage, pour rendre visible leur candidat, ici Eric Zemmour. © Radio France - Chloé Martin

La bataille de la visibilité dans l'espace public

Pour être connu, il faut d'abord être reconnu, d'où l'importance accordée à l'affiche, visuelle, marquante. Ces militants l'assurent, les affiches sont collées sur les panneaux d'affichage libre. "C'est la consigne". Mais on retrouve le visage d'Eric Zemmour sur des affiches sauvages, collées sur des compteurs électriques, sous des ponts, ou sur des arbres en bord de routes. "Vous savez, je ne suis pas derrière tous les colleurs", ironise Stanislas de la Ruffie.

Le collage permet d'en réconforter certains. [...] Ils réalisent qu'ils ne sont pas tous seuls" - Stanislas de la Ruffie

Légal ou pas, cet affichage reste un enjeu essentiel de visibilité et de mobilisation des électeurs. "Le collage permet d'en réconforter certains. Ils se disent "tiens, il y a des personnes qui ont collé ici". Ils réalisent qu'ils ne sont pas tous seuls", expose le coordinateur départemental qui espère l'effet boule de neige. Déjà, en quatre mois d'existence, la branche tourangelle de Reconquête! revendique 2.400 sympathisants et 800 adhérents en Indre-et-Loire.