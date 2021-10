Les soutiens d'Eric Zemmour s'organisent en Sarthe pour la présidentielle 2022

Elles étaient apparues pour la première fois sur des panneaux électoraux, au Mans, au lendemain des élections régionales. Depuis la rentrée de septembre, des affiches "Zemmour 2022" fleurissent chaque week-ends en Sarthe, au Mans, à La Flèche et même dans de petites communes. Ces collages témoignent d'une activité militante dans le département, où un comité en faveur d'Eric Zemmour a vu le jour depuis maintenant quelques semaines. Autre signe : une page Facebook "La Sarthe avec Zemmour" a vu le jour en septembre. Et si elle ne fédère pour le moment que 200 personnes, les militants l'assurent : le mouvement prend de l'ampleur et se structure.

Présent à un rassemblement régional le premier week-end d'octobre, le comité sarthois attire, selon ses dires, beaucoup de jeunes, plutôt novices en politique. Même si l'on compte, parmi les cadres de cette génération Z, un ancien sympathisant de droite époque UMP ou encore un ex-trésorier départemental du Rassemblement National. Lequel était encore candidat du parti de Marine Le Pen lors des dernières élections départementales en juin. Deux anciens responsables sarthois du parti nationaliste, Pascal Gannat et Pascal Nicot, affichent également depuis des semaines leur soutien à Eric Zemmour.

Combien sont-ils exactement, en Sarthe, à s'engager en faveur du polémiste qui grimpe dans les sondages ? Impossible à dire. Les militants refusent toute interview jusqu'à l'officialisation de leur mouvement, qui devrait intervenir d'ici la fin de la semaine. En attendant, ils démarchent aussi les maires sarthois pour tenter d'obtenir les parrainages d'élus nécessaires à la candidature de leur champion.