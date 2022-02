S'il est élu, Jean-Luc Mélenchon veut remettre des services publics partout dans l'Indre

Le nom du futur chef de l'Etat sera bientôt connu. Dans moins de deux mois, le 24 avril, l'élection présidentielle prendra fin. En attendant, la course à l'Elysée bat son plein. Militants et candidats font tout pour convaincre. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon organisent une réunion publique ce samedi 26 février à Châteauroux pour parler du programme de leur candidat.

Des services publics à moins de 30 minutes

L'Insoumis a notamment des propositions pour l'Indre, comme remettre des services publics partout dans le département. "Dans notre département rural, c'est souvent le seul contact que peuvent avoir certaines populations isolées à proximité de chez eux, explique Eloïse Gonzalez, cheffe de file de la France Insoumise dans la 1ère circonscription. C'est respecter le contrat républicain qui est l'égalité et la fraternité sur les territoires".

Le candidat de la France Insoumise propose que tous les services publics essentiels se trouvent à moins de 30 minutes de chaque habitant du territoire. "On doit pouvoir se soigner, accéder à l'école et aux administrations essentielles partout en France", insiste-t-elle.

Une Sixième République

Comme en 2017, lors de la précédente élection, l'une des propositions phares de Jean-Luc Mélenchon est la Sixième République. S'il est élu, le candidat Insoumis organisera un référendum. "Il convoquera une assemblée constituante pour la rédaction d'une nouvelle Constitution, ce sera aux citoyennes et aux citoyens de décider des nouvelles règles", précise Eloïse Gonzalez. Mais la cheffe de file de la France Insoumise dans la 1ère circonscription de l'Indre ne sait pas encore si cette Sixième République se fera avec ou sans président.

"On sent une grosse aspiration de la part des Françaises et des Français à vouloir reprendre la parole, et pas seulement tous les cinq ans au moment de l'élection présidentielle, conclut Eloïse Gonzalez. Les gens se détournent des urnes parce qu'ils ont l'impression que l'élection présidentielle ne sert à rien, étant donnée qu'on ne leur redonne jamais la parole après".

La réunion publique de la France Insoumise se tient ce samedi 26 février à 18 heures à la salle Barbara dans le quartier Beaulieu à Châteauroux.