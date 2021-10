Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon se retrouvent à Reims, sur les terres de la droite

Alors que la droite domine Reims et la Marne, c'est ici que les soutiens de Jean-Luc Mélenchon se réunissent ce week-end pour la convention de l'Union Populaire. Pendant deux jours, les militants se retrouvent au parc des expositions. De quoi redonner le sourire aux Insoumis marnais.

Ce samedi s'est ouverte la convention de l'Union Populaire au parc des expositions de Reims, pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Un millier de soutien du leader de la France Insoumise se sont réunis avant le grand meeting de ce dimanche. Et parmi eux, les trois quarts ont été tirés au sort parmi les 250.000 signataires de la plateforme en ligne "Mélenchon 2022". Un évènement d'ampleur à Reims, une terre qui n'est pourtant pas tourné vers la gauche mais qui a revigoré les militants marnais.

Des résultats décevants dans la Marne

Depuis plusieurs semaines maintenant, les militants de la France insoumise de la Marne s'activent : "On a fait toute une série de collages, de distributions, de tractages, que ce soit à la fois sur Reims, mais aussi sur Épernay et sur Châlons.", détaille Stéphane. Des tractages pour un événement que la tête de liste LFI à l'élection municipale de Reims en 2020, Laure Manesse, espérait voir dans la ville. "On attendait justement depuis quelques années maintenant la venue de Jean-Luc Mélenchon pour mettre en avant les idées de notre programme, qui n'ont pas forcément réussi à porter lors des précédentes élections", regrette-t-elle.

Aucun élu municipal à Reims, aucun élu départemental ou régional. Un bilan difficile pour la France Insoumise de la Marne. "C'est vraiment l'opportunité aujourd'hui de mettre en valeur notre programme, nos idées et on en est plutôt fiers", conclut Laure Manesse.

Jean-Luc Mélenchon puissant à Reims il y a cinq ans

D'autant que ce programme de 2022 est très semblable à celui de 2017, qui avait bien porté la candidature de Jean-Luc Mélenchon à Reims il y a cinq ans. "Jean-Luc Mélenchon a fait 20% des voix au premier tour de l'élection présidentielle à Reims, rappelle Manuel Bompard, le directeur de campagne. Il y a une disponibilité à Reims aussi pour les idées qui sont portées par Jean-Luc Mélenchon. Et dans une campagne présidentielle, vous allez partout dans le pays, vous allez parler à tout le monde, à tous les électeurs et toutes les électrices qui peuvent être sensibles aux idées que l'on porte".

Jean-Luc Mélenchon pourra tenter de convaincre les indécis ce dimanche matin à 10 heures, lors d'un meeting devant 2.000 personnes.