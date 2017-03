Les soutiens de Nathalie Arthaud dans la Loire, les idées avant tout

Il y avait une réunion publique ce jeudi pour les soutiens de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière peut compter sur environ trente militants à Saint-Étienne.

Les soutiens de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière, se mobilisent dans la Loire. Ils ont fait jeudi soir une réunion publique. Une trentaine de militants s'y sont rendus dans les locaux de l'amicale de la Chaléassière, près de Bergson, à Saint-Étienne. Lutte ouvrière, c'est le "parti des travailleurs", dont l'une des mesures fortes seraient d'interdire les licenciements par exemple. En 2012, ils avaient fait environ 0,5 pourcent des suffrages dans la Loire et à l'échelle nationale.

Un parti qui revendique d'utiliser la présidentielle comme une manière de faire passer des idées avant tout. Toute l'année, ils tractent dans la rue et sur les marchés. André Moulin est un habitant de Saint-Chamond qui sera candidat aux législatives en juin prochain. Pour lui, Lutte ouvrière est le seul parti à porter ses idées en continue : "on ne reste pas bien au chaud, on n'attend pas 15 jours avant les élections pour se présenter. On peut aller aussi bien sur des marchés à Montbrison, à Pélussin ou à Saint-Étienne... Sur la Loire, on rayonne."

Lutte Ouvrière continuera d'ailleurs de porter ses idées après la présidentielle en présentant un candidat dans chaque circonscription du département.