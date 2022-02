Les soutiens de Philippe Poutou se mobilisent dans les Alpes-Maritimes

Avec une dizaine de militants dans les Alpes-Maritimes et près de 250 signatures à ce jour, Philippe Poutou ne baisse pas les armes. Le représentant du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) est toujours dans la course à la Présidentielle 2022. A Nice, ses soutiens se mobilisent.

"Nos vies valent plus que leurs profits", peut-on lire sur les tracts distribués par les militants du NPA. Guidés par Patrick Bellois, représentant du parti dans les Alpes-Maritimes, les militants tentent de faire entendre leur voix. Ils sont une dizaine environ dans le département. Pas de réunions publiques, de rencontres sur les marchés mais du collage d'affiches, distribution de tracts et programme de Philippe Poutou. Une campagne difficile pour le parti qui n'a toujours pas les 500 parrainages.

Une campagne semée d'embuches

Malgré les nombreuses sollicitations des militants, le parti de Philippe Poutou n'a obtenu aucun parrainage dans les Alpes-Maritimes. "Ca nous semble quand même dangereux que cette élection, sensée être un grand moment de démocratie, ne puisse pas permettre à notre courant de pouvoir s'exprimer." confie Patrick Bellois. Compliqué aussi de faire campagne sur des terres historiquement acquises par la droite. "Notre candidat est pris en étau entre Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen à qui on donne beaucoup la parole. Nous, on a l'impression de ne pas être invités au banquet", ajoute Patrick Bellois.

Des militants déterminés à porter leurs idées

Parmi les soutiens de Philippe Poutou, on retrouve tous les âges. Le parti a même créé le NPA Jeunes, porté par Neïla Ehrlacher dans les Alpes-Maritimes. L'étudiante niçoise de 18 ans a sa carte d'adhérente depuis 4 mois. "On défend le droit à un salaire étudiant. Mais aussi pour un changement complet des conditions d'accès à l'Université." Les militants azuréens sont lucides sur l'avenir de leur candidat, qui peine à recueillir les 500 parrainages. Antonin Tomasso, fervent soutien de Philippe Poutou à Nice, rappelle que leur combat ne s'arrête pas aux élections. "Nous luttons toute l'année. Au sein de nos entreprises, universités et quartiers mais aussi au sein de collectifs qui partagent nos idées. Nous sommes déjà en train de préparer la manifestation du 8 mars, pour défendre les droits des femmes."