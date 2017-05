Les souvenirs des Drôme-Ardéchois qui ont croisé Emmanuel Macron quand il était ministre

Emmanuel Macron en a rencontré des Drômois et des Ardéchois: il est venu à quatre reprises en moins d'un an et demi quand il était ministre. Mais tous ne se souviennent pas du nouveau président de la République avec les mêmes sentiments.

Des dizaines de Drôme Ardéchois ont déjà serré la main du nouveau président de la République. C'était avant son élection bien sûr.

Il faut dire que pendant les deux ans où il était ministre de l'économie, il s'est rendu à quatre reprises en Drôme ou en Ardèche.

le 22 décembre 2014, il vient dans le secteur de Romans où il visite une station service à Pizançon, la menuiserie Vallon Faure de Bourg-de-Péage et l'entreprise IPM France à Romans.

le 20 mars 2015, il accompagne Manuel Valls, premier ministre, et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation, en Ardèche puis dans la Drôme pour soutenir les listes socialistes aux élections départementales. Les membres du gouvernement déjeunes avec des chefs d'entreprise et rencontrent des commerçants.

le 21 septembre 2015, il est en visite à Iveco Bus à Annonay, pour promouvoir la libéralisation du transport par autocar.

le 20 mais 2016, il accompagne le chef du gouvernement Manuel Valls et neuf autres ministres et secrétaires d'Etat en Ardèche. Après la visite de l'école des codeurs au Cheylard, il participe au comité interministériel des ruralités à Privas.

Mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne laisse pas les mêmes souvenirs à toux ceux qui l'ont croisé. "Sympathique et à l'écoute"... ou au contraire "dédaigneux"...

Monique Garcia, communiste et militante CGT se souvient (et pas en bien) de l'échange avec Emmanuel Macron à sa sortie d'Iveco Bus à Annonay.

Tous ceux qui l'ont rencontré attendent de voir ce que fera Emmanuel Macron une fois installé à l'Elysée.