Les sympathisans RN et LREM du vaucluse renvendiquent la victoire de leurs concurents au terme du débat

Pour recueillir sur le vif les réactions au grand débat entre Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, rien de mieux que de regarder directement l’émission avec leurs partisans. 2 supporters du président candidat et 2 autres de Marine Le Pen ont été invité ce mercredi soir dans les locaux de France Bleu Vaucluse à Avignon. Avaient également pris place : deux électeurs particulièrement convoités : ceux de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Une seule règle au cours de ces trois heures de débat : la courtoisie. A

Deux points ont mis tout le monde d'accord !

A la fin de l'émission, pas de surprise. Chaque camp revendique la victoire de son candidat. Après 10 minutes d'une écoute attentive, très vite les discussions ont tourné à la confrontation d'idées entre ces 6 jeunes, dont certains votaient pour la première fois. Deux points ont tout de même mis tout le monde d'accord : la bonne tenue du débat et la victoire de l'OM sur Nantes 3 buts à 2 !

"Je ne voterai pas Le Pen par conviction mais par choix stratégique"

Avant le début de l'émission, Victoria et Pierre qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, annonçaient leur intention de voter dimanche pour Marine Le Pen. Le chef de l'Etat candidat n'a pas réussi à leur faire changer d'avis. La jeune femme et son compagnon "reconnaissent ne pas être d'accord sur tout avec la candidate du rassemblement national" principalement au niveau social et sur la question du voile mais ils préfèrent "voter RN plutôt que de devoir supporter Emmanuel Macron 5 ans de plus".