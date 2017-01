Les sympathisants de gauche dromardéchois placent Benoit Hamon en tête de la primaire

Les dromardéchois ont donné leur préférence à Benoit Hamon au terme du premier tour de la primaire citoyenne. Il obtient 38% des suffrages dans les deux départements.

Avantage: Hamon

Les dromardéchois ont voté à 38% pour Benoit Hamon et comme au niveau national, ils ont placé Manuel Valls en deuxième position 33% en Ardèche, 31% dans la Drôme. La différence entre les deux candidats, désormais seuls en lice, c'est que Benoit Hamon sur les électeurs d'Arnaud Montebourg, 17% dans la Drôme, 15% en Ardèche. Chacun maintenant essaie de mobiliser les électeurs: la participation à ce premier tour correspond aux estimations les plus pessimistes des socialistes. Un million et demi au niveau national, 13.700 électeurs dans la Drôme, 9.000 en Ardèche.

Une nouvelle campagne s'ouvre jusqu'à vendredi

Chacun affute déjà ses arguments. Nathalie Niéson, première secrétaire fédérale du PS de la Drôme, députée et soutien de Valls explique qu'il faut penser à la présidentielle et donc désigner le candidat capable de battre François Fillon. Autrement dit quelqu'un de crédible: elle estime que Benoit Hamon n'a pas la carrure présidentielle. Les soutiens de Benoit Hamon font valoir leur score, partout en tête en Drôme et en Ardèche. Et ils en tirent la conclusion que les sympathisants de gauche veulent un renouvellement de la gauche. De leurs côté les pro Arnaud Montebourg ont rejoint immédiatement dimanche soir la campagne de Benoit Hamon.