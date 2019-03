Les syndicats des Finances Publiques très déçus après leur rencontre avec le ministre Darmanin à Limoges

Limoges, France

D'ici à 2022, l’État veut supprimer 50 mille postes dans la fonction publique dont 20 mille pourraient provenir des Finances Publiques. C'est dans ce contexte que le ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin a rencontré les représentants syndicaux ce jeudi matin à Limoges. Ces derniers attendaient des réponses concernant la Haute-Vienne. Ils sont ressortis extrêmement déçus à l'instar de Lydie Peyrichout, secrétaire départementale adjointe Force Ouvrière :"Il n'a répondu à rien. C'est de la communication avec un grand vide. C'est le vide sidéral. Il présente soit disant plus de services publics dans notre département. Moi ce que je vois, ce sont des services publics qui s'en vont. Qui seront de manière sporadique dans les Maisons de Service au Public."

Plus que 6 trésoreries de proximité contre 21 aujourd'hui en Haute-Vienne ?

Le ministre Darmanin, qui dit vouloir réimplanter des services publics en zone rurale, a prévu d'ouvrir des points de contact dans des maisons de service au public, tout en poursuivant les fermetures de trésorerie de proximité selon Arnaud Fabry, secrétaire départemental CGT. Il argumente sur la base d'une carte communiquée aux syndicats au niveau national :"Quand je regarde la carte de ce qui nous ai proposé aujourd'hui, je vois qu'il va subsister dans notre département 6 trésoreries de proximité (contre 21 aujourd'hui). Certaines vont disparaître, notamment Nantiat et Magnac-Laval. A la place, on aura des points de contact dans des Maisons de Service au Public. On trouvera des ordinateurs et une présence très ponctuelle comme aujourd'hui à Cussac sachant que personne n'y a été pour la Dgfip en 2018 ! On peut se poser la question du réseau de demain."

Pour sa collègue Lydie Peyrichout, le service n'aura rien de comparable dans ce genre de structure :"21 points de contact, ce ne sont pas 21 trésoreries. Dans les Maisons de Service au Public, une matinée de présence, ce n'est pas 365 jours de présence. Soyons clairs. Nos services seront moins accessibles. On n'a pas le même sens de la réimplantation des services publics en zone rurale ! Et en ce qui concerne l'emploi, les années 2004 et 2006 ont déjà vues beaucoup de trésoreries fermer. On subit déjà des suppressions d'emplois massives. C'est un véritable plan social. Le gouvernement nous coule ! Et cela va se ressentir sur l'économie locale sachant que l'on a déjà perdu l'armée et d'autres services. Pourtant, l'économie locale a besoin de rebondir."

Comment remettre du service public dans le milieu rural tout en supprimant des emplois ?

Une situation que déplore Nathalie Jacquemin, représentante syndicale CFTC et CFDT :"En tant que représentante du personnel, je ne sais pas ce que je vais pouvoir retranscrire à mes collègues. Je ressors de cette rencontre complètement frustrée par les réponses et surtout les non réponses du ministre. Je crois qu'il ne comprends pas la situation dans laquelle sont les agents et dans quel état d'esprit nous sommes. On décide de vider des trésoreries. _On assiste à un abandon des territoires ruraux en Haute-Vienne_. On assiste à des suppressions de poste. Il n'a pas répondu là dessus. Et on sait très bien qu'on va encore rendre des emplois. Comment peut-on venir remettre du service au public dans le milieu rural tout en supprimant des emplois ? Si on n'a plus d'agents, le service au public en milieu rural, ça va clairement être très difficile."

Et tout cela, elle a beaucoup de mal à l'accepter :"Mon état d'esprit ? Je ne me reconnais plus aujourd'hui, en tant que fonctionnaire d'Etat, dans la maison où je travaille. Je suis un peu perdu dans tout ce qui se passe à la Dgfip. Alors je me bats. En tant qu'agent. En tant que femme. Et en tant que représentante syndicale. Mais sincèrement, je suis en perte complète de repère. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se passe en ce moment à la Dgfip." Ou quand des agents et représentants syndicaux de la Direction des Finances Publiques de la Haute-Vienne expriment leurs vives inquiétudes et leur colère malgré les belles intentions affichées par leur ministre de tutelle.