Les syndicats se préparent à un nouveau mardi de mobilisation à Nice

Jean-Claude Guillaume, Secrétaire adjoint départemental de l'UNSA, n'y va pas par quatre chemins : "le gouvernement a dépassé la ligne rouge des 64 ans." Son syndicat sera mobilisé aux côtés de tous les autres ce mardi, malgré les concessions d'Elisabeth Borne ces dernières heures sur la question des carrières longues et plus particulièrement ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. "Le problème c'est que la réforme Touraine a rallongé les carrières donc quoi qu'il arrive ce sera 64 ans", selon lui.

"Que les politiques commencent par réformer leur propre retraite"

Pour Jean-Claude Guillaume, le problème est plus profond et nécessite une réflexion plus large que le seul âge de départ : "le souci c'est que la machine a remplacé l'homme depuis les années 70, on a détruit 2,8 millions d'emplois et malheureusement cela a creusé le trou de la sécurité sociale et la caisse des retraites."

Le secrétaire adjoint départemental de l'UNSA en est persuadé : la mobilisation prendra de l'ampleur ce mardi : "je pense qu'il y aura autant de monde que la semaine dernière voire plus de monde et j'espère que toutes les professions libérales vont nous rejoindre." En pensant aussi au samedi 11 février : "nous avons décidé de manifester aussi le samedi pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se mobiliser la semaine de le faire aussi."