Bus et vélo: les tarifs vont augmenter en 2023 à Amiens Métropole

A cause de l'inflation, Amiens Métropole va proposer à ses élus de voter pour une augmentation des tarifs du bus, de la location de vélos via le service Buscyclette et du prix de l'entrée à la piscine l'Aquapôle. Ce sera soumis au vote des élus jeudi soir lors du conseil d'Amiens Métropole.