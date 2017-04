Les travaux de démolition de l'Hôtel-Dieu ont démarré à Clermont-Ferrand

La scène est lourde de symbole et d'histoire pour les très nombreux Auvergnats qui ont fréquenté le site. Les premiers murs de bâtiments de l'Hôtel-Dieu sont en train d'être démolis. Il faudra encore patienter plusieurs années avant que la friche clermontoise ne redevienne un quartier vivant.

La vente de l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand a été officialisée le 30 juin 2016. Une triple signature qui a mis fin à un long feuilleton juridique et politique. Le Directeur du CHU a cédé le site et ses 4 hectares et demi de friche à la ville et à un groupement de promoteurs privés associés à Bouygues. Une vente d'un montant de 25 millions d'euros, dont 9 millions de la part de la mairie. Voilà plus de six ans que l'Hôtel-Dieu est fermé, mais on parle de l'avenir de cet édifice emblématique de la capitale auvergnate depuis bien plus longtemps.

Le nouveau site de l'hôtel-Dieu ne sera pas achevé avant 2025 © Radio France - Eric Le Bihan

Les pelleteuses en action

7.600 privilégiés avaient eu la chance de pouvoir pénétrer dans l'enceinte interdite au public, à l'occasion des journées du patrimoine en septembre dernier. Pour l'occasion, le site avait bénéficié d'un gros nettoyage extérieur. La végétation ayant investi les lieux depuis plus de cinq ans. Mais après cette immersion patrimoniale ponctuelle, les imposantes portes d'accès de l'Hôtel-Dieu s'étaient refermées. Aujourd'hui, finie la nostalgie. L'heure est aux gros travaux. De sécurisation, de désamiantage et de démolition. Les pelleteuses sont entrées en action ce mardi en s'attaquant aux murs de l'ancienne maternité et les passants ne peuvent pas s'empêcher de s'arrêter pour regarder la scène et la photographier pour certains.

Les travaux de démolition de l'Hôtel Dieu ont commencé à #ClermontFd pic.twitter.com/0m0PACYzUn — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) April 5, 2017

A terme, c'est un nouveau quartier qui va voir le jour, avec des bureaux, des logements, des commerces, des espaces verts. Mais aussi future bibliothèque communautaire, dont la livraison est prévue en 2022. Le réaménagement total du site de l'Hôtel-Dieu ne sera pas achevé avant 2025. La société immobilière Bouygues s'est engagée à ne pas bétonner ce nouveau quartier.

La façade de la Polyclinique de l'Hôtel Dieu - @ Ville de Clermont-Ferrand

La Cour d'Honneur de l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand - @ Ville de Clermont-Ferrand

L'entrée de l'Hôtel-Dieu, côté Polyclinique © Radio France - Eric Le Bihan