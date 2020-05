Les trois communes corréziennes qui n'avaient pas eu de 1er tour auront un second tour des municipales

Il ne voulait pas se représenter. C'est pourtant bien Jean-Michel Teulière qui a accepté de reprendre le fauteuil de maire de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle. "Le confinement nous a permis de nous poser et de réfléchir à tout ça" explique-t-il. C'est ainsi qu'il a fédéré autour de lui 8 personnes pour constituer une liste pluri-nominale, des gens qui ont décidé chacun de leur côté au départ de faire quelque chose pour leur commune. "On était dans une impasse" rappelle Jean-Michel Teulière en évoquant la situation du 1er tour. Mais la pression des habitants et notamment de l'ancien maire du village, et la mobilisation de ces 8 personnes l'ont motivé pour repartir.

à lire aussi Personne ne veut être maire de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle en Corrèze

Eviter la tutelle de l'État

Ce sont en revanche deux novices qui ont décidé de prendre les rênes du second tour dans les deux autres communes corréziennes qui n'avaient pas eu de premier tour le 15 mars dernier. A Veyrières il s'agit de Laurent Sarfati qui habite la commune depuis une quinzaine d'années. A Saint-Geniez O Merle Lionel Jean ne voulait pas lui non plus que sa commune de naissance et où il a grandi se retrouve sous tutelle de l'État. "Pour moi ce n'était pas envisageable" résume-t-il. En précisant qu'il avait bien été tenté d'y aller dès le 1er tour mais que cette fois il ne voulait pas reculer. "Là je me suis dit : il faut que je me lance".

Une situation moins claire en Haute-Vienne

La situation en revanche reste en suspens toujours dans les deux communes de Haute-Vienne qui elles aussi n'avaient eu de premier tour. A cette heure personne ni à Mortemart, ni à Rempnat n'a annoncé sa candidature. Les listes doivent être impérativement déposées avant ce mardi soir