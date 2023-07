Vacances parlementaires : une année "éprouvante" pour les députés lorrains

Les vacances approchent pour les députés lorrains, en session parlementaire jusqu'au dimanche 23 juillet. "Cela ne sera pas de refus", souffle Martine Etienne, élue meurthe-et-mosellane LFI. Première année, premier mandat pour cette député du Pays-Haut. "Ce que je retiendrai, c'est l'intensité du travail, à plein temps. Et c'est impressionnant de participer aux plus hautes décisions de la Nation", ajoute-t-elle.

"Travail intense"

"C'était une année plutôt éprouvante, pour dire les choses, confie de son côté le député LR des Vosges Stéphane Viry. On a essuyé les plâtres d'une nouvelle configuration parlementaire avec une majorité relative, ce qui n'était pas coutumier dans notre fonctionnement politique depuis plusieurs années." Evidemment, les six mois de débats de la réforme des retraites sont encore dans toutes les têtes. "On a subi la pratique bruyante de la part de groupes parlementaires, notamment la Nupes", vise Stéphane Viry. "Les coups de gueules, ils venaient de tous les côtés", répond Caroline Fiat, députée LFI de Meurthe-et-Moselle.

Même le député nancéien de la majorité, Philippe Guillemard, regrette l'usage du 49.3 pour faire adopter ce recul de l'âge de départ à 64 ans. "En tant que parlementaire, j'aurais préféré qu'elle soit soumise à un vote". Il poursuit en pointant la stratégie "d'obstruction" de la Nupes, jouant les "pompiers pyromanes".

Encore bien des sujets brûlants attendent en tout cas les députés à la rentrée, entre l'emploi, la question de la fin de vie ou encore le projet de loi asile et immigration.