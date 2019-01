Les Vénézuéliens de l'Yonne inquiets pour leurs familles restées au pays

La situation est toujours aussi tendue au Venezuela. Une crise économique et politique. L'armée soutient le président Maduro et les manifestations contre le régime ont fait plus de 40 morts la semaine dernière. Dans l'Yonne, les expatriés s'inquiètent pour leurs familles.

Yonne, France

Judith est arrivée en France il y a 30 ans en provenance d'Amérique du Sud. Elle est céramiste en Puisaye. Elle appelle régulièrement ses quatre frères et sœurs qui vivent au Venezuela. Là bas, la pénurie de médicaments est telle qu'il est presque impossible de se soigner.

"Mon frère est auxiliaire pharmacien, il n'y a pas de médicaments. Et dans les hôpitaux, il n'y a rien. Heureusement que mes frères et mes sœurs sont en bonne santé. Ils n'ont pas besoin d'aller à l’hôpital, sinon, ce serait la mort assurée."

Manque de médicaments et de nourriture

Manque de soins, de médicaments, et manque de nourriture. Christian est professeur d'Espagnol à Auxerre. Il a obtenu la nationalité française en 2015. Tous les jours il est en contact avec sa famille ou des amis. Au Venezuela, manger est devenu un luxe.

"Par exemple, un salaire minimum, c'est 18.000 bolivars. C'est entre 5 et 6 dollars par mois. Un poulet ça peut coûter jusqu'à 30.000 bolivars."

"Les gens choisissent parfois de voler pour survivre"

Une situation qui génère une insécurité grandissante. "Il y a beaucoup de délinquance. Les gens, parfois, choisissent de voler pour manger ou pour trouver le moyen de survivre."

Judith et Christian envoient de l'argent pour aider leurs proches. Mais le pays perd de plus en plus d'habitants. En quatre ans, près de deux millions et demi de Vénézuéliens ont quitté leur pays. Le Venezuela comptait en 2015 un peu plus de 30 millions d'habitants.

Le reportage de Damien Robine Copier

Hier soir, l'opposition vénézuélienne est descendue à nouveau dans la rue pour réclamer le départ du président Maduro.